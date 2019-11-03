أعلن المدير العام لشركة "إيران ترانسفو" التجارية، سعيد تقي لو، ان الخبراء الإيرانيين تمكنوا من إنتاج جيل جديد من المحولات التي يتم التحكم فيها عن بعد.

وعلى هامش فعاليات اليوم الثالث من معرض طهران الدولي لصناعة الكهرباء في نسخته الـ19، أضاف تقي لو في تصريح للمراسلين: ان هذا الجيل من المحولات محلي الصنع تماماً ولم يتم قبل هذا إنتاج مثيله داخل البلاد. وأوضح ان المحولات الجديدة التي أنتجها خبراء بلادنا مزودة بنظام مركزي يحلل ويخزن المعلومات الحيوية للمحول مثل التيار الكهربائي الداخل والخارج والفولطية ودرجة الحرارة والنوعية وكمية طاقة المحول ومن ثم يرسلها من خلال شبكة gsm / gprs أو خط اتصال lora للخادم المركزي الموجود في شركة توانیر أو شركات التوزيع أو المنظومة المشتركة.

وتابع: من خلال إنتاج هذا الجيل الجديد من المحولات، يمكن مراقبة أي جهاز من هذه المحولات في أي مكان يتم تركيبه على شبكة الكهرباء في البلاد، كما يتم التحكم في جميع عملياته عن بعد إذا خرج أي من هذه المحولات ولأي سبب من الأسباب عن الخدمة في شبكة كهرباء البلاد عن طريق إرسال إشعارات خاصة لإعلام المركز.

ولفت تقي لو الى أنه مع إنشاء هذا المحول، توفرت إمكانية الإبلاغ عن التقارير الفورية والدورية بشأن كافة المعايير النوعية للمحولات عبر الإنترنت.