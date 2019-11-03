وتعرض برشلونة للخسارة من ليفانتي بهدف مقابل ثلاثة أهداف، في المباراة التي اقيمت على ملعب الأخير لحساب منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.



أكدت الفحوصات الطبية على أن إصابة لويس سواريز في العضلة النعلية للساق اليمنى، ومدة غيابه تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.



عيادة برشلونة.. فترة علاج سواريز والمباريات التي سيغيب عنها



ومن المتوقع أن تكون فترة غياب لويس سواريز عن برشلونة من ثلاثة أسابيع إلى شهر، حسب ما ذكرته صحيفة ” الآس ” الإسبانية.