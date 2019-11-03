أكد وزير الكهرباء السوري، محمد زهير خربوطلي، أهمية التعاون مع القطاع الخاص الإيراني بمجال توريد وإنتاج التجهيزات الكهربائية.

وقال خربوطلي، الأحد، خلال لقائه ممثلي القطاع الخاص الناشطين في مجال صناعة الكهرباء والتجهيزات الكهربائية المختلفة في طهران: إن البنى التحتية أصبحت مناسبة لإقامة المشاريع الاستراتيجية في مجال الطاقات المتجددة الشمسية والريحية والعدادات والتوترات العالية والمحولات وذلك بعد أن عم الأمن والاستقرار معظم الأراضي السورية.

واطلع خربوطلي من ممثلي القطاع الخاص عن مجال نشاطهم وعملهم وإمكانية الاستفادة من ذلك في دعم وتأهيل وتطوير منظومة الكهرباء السورية، مؤكداً على إيجاد شراكة بين الجانبين لتوطين صناعة العدادات في سورية وتركيب محطات جديدة وتأهيل المحطات التي تعرضت للتخريب من قبل التنظيمات الإرهابية.كما تم بحث واستعراض واقع عمل الشركات الإيرانية العاملة في مجال القطاع الكهربائي في سورية والتأكيد على تنفيذ المشاريع الموقعة والعمل على تنفيذ أخرى جديدة بما تتطلبه المرحلة القادمة من الإعمار ودفع مسيرة الإنتاج.

من جانبهم، أكد ممثلو القطاع الخاص الاستعداد الكامل للتعاون مع الجانب السوري لتطوير منظومة الكهرباء.

حضر اللقاء السفير السوري في طهران عدنان محمود، وحسن دانائي فر مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية-السورية-العراقية.

ووقعت سورية وإيران في طهران، في وقت سابق، مذكرة تفاهم بهدف تطوير واستقرار منظومة الكهرباء في سورية والاعتماد على الذات وتوطين التكنولوجيا وصناعة التجهيزات الكهربائية في سورية.