اعلن السفير الفرنسي لدى طهران فيليب تيه بو انه في ظل اجواء الحظر الخاطئة التي تضغط على الشعب الايراني نسعى الى رفع هذا الحظر وقد حذرنا اميركا مرارا من ان هذه السياسة ليست محكومة بالفشل فحسب بل بامكانها ان تكون مضرة.

وقال السفير الفرنسي خلال لقائه محافظ أصفهان اليوم الأحد، نحن ندرك تماما سياسة الحكومة الإيرانية المتمثلة في المقاومة القصوى ، ونعلم أن ايران وشعبها العملاق يلعبان دوراً مهماً في المجتمع الدولي ، ويمكنهما تقديم المساعدة للمجتمع الدولي وعلى الاخير تقديم الدعم لايران.

وبالإشارة إلى المحادثات بين الرئيسين الإيراني والفرنسي حول العلاقات الثنائية في كافة المجالات وقال ان الرئيس الفرنسي قام باجراءات لرفع الحظر الاميركي وقد أكدنا أن سياسات الضغوط القصوى غير مجدية وضارة.

وتابع سفير فرنسا اننا بذلنا مساعينا لتوفير الارضية للحد من التوتر وصولا الى اتفاق لرفع كل الوان الحظر ضد ايران بما يخدم شعب هذا البلد وفي المقابل ان تقوم ايران بالالتزام بجميع تعهداتها في اطار الاتفاق النووي.

واكد اننا نتطلع الى مواصلة الحوار مع ايران وقال ان الرئيسين روحاني وماكرون اجريا في نيويورك مباحثات مطولة وكادا ان يتوصلا الى الاتفاق .

واشار الى ان اوروبا والصين وروسيا تريد الحفاظ على الاتفاق النووي مؤكدا ان من مصلحة الجميع ان يبقى الاتفاق النووي .

ولفت الى ان اميركا مارست الضغوط على فرنسا للخروج من الاتفاق النووي ولكننا نعتقد بضرورة بقاء هذا الاتفاق لانه يخدم ايران ايضا.

وتحدث السفير الفرنسي عن ابداع الشعب الايراني خلال الاشهر الماضية لاجتياز العقبات وقال ان رفع الحظر يسهم في تعزيز العلاقات في ضوء فرص التعاون الكبيرة المتاحة بين ايران واوروبا وسائر البلدان .

واوضح ان بلاده تواصل بذل مساعيها واستانفت نشاطات جديدة لرفع الحظر عن ايران وقال اننا نتطلع الى احياء العلاقات بين البلدين من جديد في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والسياحية .