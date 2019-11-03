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رقم الخبر: 267464 تاريخ النشر: تشرين الثاني 03, 2019 الوقت: 17:31 الاقسام: دوليات  
هجوم لطالبان يقتل 9 جنود شمال شرقي افغانستان

هجوم لطالبان يقتل 9 جنود شمال شرقي افغانستان

أفادت قناة "Tolo News" الأفغانية بمقتل 9 جنود أفغان وإصابة 8 آخرين جراء مواجهة بينهم وبين مقاتلي حركة طالبان بشمال شرقي البلاد.

وأضافت القناة أن المقاتلين من حركة طالبان قاموا صباح أمس السبت بهجوم على مقاطعة نوساي الواقعة في ولاية بدخشان بشمال شرقي أفغانستان وأطلقوا النار على قوات الأمن الحكومية. ولا تزال المواجهة بين العسكريين والمقاتلين حتى الآن. ونقلت القناة عن مسؤولين محليين: "قتل 9 جنود على الأقل وأصيب 8 آخرون، جراء وقوعهم في كمين نصبه مقاتلو طالبان".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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