قال رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ أمس الأحد بعد لقائه مع زعماء من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): إن الصين مستعدة للعمل مع دول جنوب شرق آسيا من أجل تحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل في بحر الصين الجنوبي.

ويرفض العديد من دول آسيان مطالب الصين بالسيادة في بحر الصين الجنوبي ولها مطالب مضادة في ذلك الممر المائي المزدحم.

وأشار لي في اجتماع القمة المنعقد في بانكوك إلى التقدم الذي أحرز بشأن مدونة السلوك في بحر الصين الجنوبي والتي طال انتظارها ومن المقرر اكتمالها خلال ثلاث سنوات.

وأضاف في بيان إننا مستعدون للعمل مع آسيا بموجب الإجماع الذي تم التوصل إليه لدعم السلام والاستقرار على المدى الطويل في بحر الصين الجنوبي طبقا للجدول الزمني المحدد بثلاث سنوات.

ويعد وضع مدونة ملزمة من الناحية القانونية هدف منذ فترة طويلة لأعضاء آسيان الذين تدور بينهم خلافات بشأن ما يصفونه باستخفاف الصين بالحقوق السيادية وعرقلتها لاستكشاف الطاقة والصيد.

من جانبه قال مكتب الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ "كاري لام" يوم الأحد إنها ستبحث كيفية تسهيل إقامة وعمل مواطني المدينة في البر الرئيسي الصيني.

يأتي ذلك بعد احتجاجات عنيفة مناهضة لبكين في المدينة أثناء ليل السبت.

ومن المقرر أن تصل لام، التي تتعرض لانتقادات لاذعة من المحتجين الموالين للديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة، إلى بكين يوم الثلاثاء لعقد اجتماع في اليوم التالي مع المجموعة المعنية بتنمية منطقة الخليج الكبرى بجنوب الصين.

وقال مكتب لام إن المجموعة عقدت اجتماعين بالفعل ”تم خلالهما التصديق على عدد من الإجراءات لتسهيل إقامة وعمل الناس في هونج كونج في مدن البر الرئيسي بمنطقة الخليج الكبرى إضافة إلى تعزيز سهولة تدفق الأفراد والسلع“.