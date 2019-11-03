* قائد عمليات بغداد يلتقي المتظاهرين ويؤكد لهم (وصول صوتهم الى كل العالم) * العثور على عبوات ناسفة وصاروخين في "مستودع نفط الأنبار الجديد" * الخزعلي: الموساد الاسرائيلي في السليمانية وإحدى الرئاسات وراء احداث العراق * القبض على خلية 'إماراتية' بالعراق مرتبطة بطحنون ودحلان

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، الأحد، إحباط مخطط إرهابي لتنفيذ هجمات، بالتزامن مع التظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان بأن قوة من قيادة العمليات الخاصة الأولى، إحدى تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب، تمكنت من إلقاء القبض على الإرهابي المكنى "أبو هارون" بعد نصب كمين محكم له جنوبي العاصمة، وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة.

وأضافت الخلية: "بعد التحقيق مع الإرهابي، تم العثور على كدس يحتوي على أسلحة، ومخازن، ومعدات تفجير، وأجهزة إتصال كانت معدة للقيام بعمليات إرهابية بالتزامن مع التظاهرات التي تشهدها بغداد".

وذكر بيان للحكومة أن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي عقد، مساء السبت، اجتماعا للقادة الأمنيين بحضور وزير الداخلية لبحث آخر التطورات، والتأكيد على أداء الأجهزة الأمنية مهامها لحفظ الأمن والإستقرار، وقيامها بواجباتها وفق التوجيهات بحماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية في عموم البلاد".

وكانت السلطات الأمنية بدأت أمس السبت، إغلاق شوارع أبو نواس والحارثية والقادسية بالكتل الإسمنتية لتقييد وصول المتظاهرين إلى ساحة التحرير.

كما أصدرت قيادة عمليات بغداد قرارا بتقليص ساعات حظر التجوال الليلي في بغداد إلى أربع ساعات، في حين تشهد أحياء وأزقة بغداد إنتشارا غير مسبوق للقوات الأمنية.

هذا والتقى قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، أمس الاحد، أعدادا من المتظاهرين والمعتصمين قرب ساحة التحرير في مناطق وسط بغداد.

وأبدى المحمداوي، تأييده لمطالب المتظاهرين "المشروعة"، مشيرا في حديث للسومرية نيوز، إلى أنه أكد للمتظاهرين بأن "صوتهم وصل الى كل العالم".

كما أكد قائد عمليات بغداد على دور القوات الامنية في حماية المتظاهرين، قائلاً: "أنا كفيل بحمايتكم"، موصياً إيّاهم "بعدم الاقتراب من الحواجز الامنية والتظاهر في الامكنة المخصصة تجنبا للإحتكاك مع القوات الامنية".

وقال قائد العمليات للمتظاهرين الذين إلتقاهم": "مهما طال وقت التظاهر فنحن سنحميكم".

كما أشار، قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، الى ان "حظر التجوال سيرفع بالكامل خلال ايام قليلة قادمة".

وتستمر التظاهرات في العاصمة العراقية بغداد حيث إحتشد المتظاهرون في ساحة التحرير وسط العاصمة، كما خرجت مظاهرات في الديوانية وواسط وكربلاء، وكان المتظاهرون قد قطعوا السبت، الطريق الى ميناء أمّ قصر في البصرة، ما دعا السلطات إلى وقف العمل فيه بسبب تعثر وصول الموظفين.

وعقد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس الأحد، اجتماعاً للقادة الأمنيين بحضور وزير الداخلية، جرى خلاله التأكيد على أداء الأجهزة الأمنية لمهماتها بحفظ الأمن والاستقرار وحماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية.

من جهته، بحث الرئيس العراقي برهم صالح تطورات الأوضاع في العراق مع رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي خلال استقبال الأخير له في مكتبه.

وناقش صالح والمالكي الإجراءات التي من شأنها أنْ تسهم في تلبية مطالب المتظاهرين، وأكّدا ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم الإخلال بالأمن وعدم الاستمرار في شل مؤسسات الدولة، وشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ حزمة الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة.

وحذّر وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني من أن إغلاق متظاهرين للموانئ الجنوبية سيؤثّر سلباً في إنسيابية دخول المواد الغذائية إلى مخازن الوزارة.

وغداة دعوة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بغداد إلى الاستماع لمطالب المتظاهرين، دعت الخارجية العراقية جميع الأطراف الخارجية إلى إحترام السيادة وعدم التدخّل في الشأن العراقي.

وفي بيان لها أكّدت الوزارة احترام إرادة العراقيين في المطالبة بحقوقهم التي يكفلها الدستور.

وفيما التظاهرات في العراق مستمرة، فقد أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أن المجلس سيعمل على إجراء تعديلات دستورية بالشراكة مع ممثلين عن المتظاهرين.

وأعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، الأحد، العثور على عبوات ناسفة وصاروخين في "مستودع نفط الأنبار الجديد" بمدينة الرمادي.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه: إن "نداء ورد من حركات شرطة الأنبار لغرض تفتيش مكان مستودع نفط الأنبار الجديد في مدينة الرمادي منطقة الطاش الثانية".

وأضافت: أنه "تم التوجه وتفتيش المكان والعثور على 10 عبوات ناسفة عبارة عن جلكانات سعة 20 لتراً وصاروخ جهنمي عدد 2 من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي".

وأشار البيان، إلى "معالجة وإتلاف العبوات في نفس المكان عن طريق الماء، وتطهير المكان بالكامل".

وأكد قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي، الاحد، ان مدارس المحافظة لم تشهد أي عملية اعتصام او اضراب عن الدوام.

وقال الدليمي في حديث للسومرية نيوز: إن "كافة مدارس الانبار لم تشهد أي عملية اعتصام او اضراب عن الدوام"، مبينا ان "الانباء التي تحدثت عن قيام بعض كليات وجامعات الانبار بتنظيم اعتصام او اضراب عن الدوام عارية عن الصحة".

واضاف الدليمي: إن "وزارة التربية وجهت بوجوب الدوام الرسمي لجميع المدارس"، مشيرا الى ان "هناك متابعة من الحكومة المحلية لسير عملية الدوام ومحاسبة كل من يتغيب عن مهام عمله من الكوادر التعليمية، مبينا ان" لجان من التربية تقوم بزيارات مفاجئة الى كافة مدارس المحافظة للإطلاع على الدوام وحث الجميع على مواصلة العملية التربوية وعدم التهاون في تأدية الواجب لضمان الارتقاء بالواقع التعليمي وعدم إضاعة عام دراسي جديد ".

وإتهم الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الأحد، إحدى الرئاسات الثلاث بالوقوف وراء التطورات التي يشهدها العراق حاليا، مؤكداً ان الموساد الاسرائيلي يمتلك محطة في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

وقال الخزعلي في حوار متلفز نشرت مقتطفات منه وتابعته (المعلومة)، إن “أكثر من 95 الى 99% من المتظاهرين هم لا يرتبطون بأجندة او حزب”.

واوضح: أن “المشكلة لم تكن في الإسلام وانما في الدستور”، مضيفا بالقول: “بأسم الدستور باكونا (سرقونا) الحرامية وليس باسم الدين”.

الى ذلك أكدت مصادر اعلامية عراقية إعتقال خلية تابعة للإمارات في العراق، كانت تهدف إلى التأثير في التظاهرات الجارية حاليا، من بين أفرادها أشخاص يحملون الجنسية اللبنانية.

كما كشف "راديو صوت العراق" بأن الخلية التي تم اعتقال افرادها مرتبطة مباشرة بمستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد، وتدير أنشطة تستهدف الدولة العراقية.

وقالت مصادر خاصة لموقع عربي "21" الذي نشر الخبر ايضا ان أبرز المعتقلين (أ. ع.) تربطه علاقة وثيقة بطحنون وبالقيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان.

وأكد "راديو صوت العراق" أن شقيق ولي عهد أبوظبي يجري حاليا إتصالات عبر أطراف غربية لتسوية القضية.