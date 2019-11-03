ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن فشله في إخراج بلاده من من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الأسبوع الماضي مثلما وعد لهو أمر مؤسف بشدة، لكنه شدد على أن اتفاقه لا يزال السبيل الوحيد لإخراج بلاده من التكتل.

وقال جونسون خلال مقابلة مع قناة سكاي نيوز في مستهل حملته للانتخابات المقررة الشهر المقبل السبيل الوحيد للخروج من الاتحاد الأوروبي حاليا، والسبيل الوحيد لإنجاز البريكست، هو المضي قدما في الاتفاق الذي توصلنا إليه.

الى ذلك أظهر استطلاع قبل الانتخابات التي تجري في بريطانيا في 12 ديسمبر تقدم حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون ثماني نقاط مئوية على حزب العمال المعارض.

وطبقا للاستطلاع الذي تم يومي الأربعاء والخميس وأجرته مؤسسة (أو.أر.بي) لحساب صحيفة صنداي تليغراف، فقد حزب المحافظين البريطاني على 36 في المئة مقابل 28 في المئة لحزب العمال.

كما حصل حزب الديمقراطيين الأحرار على 14 في المئة وحصل بريكست بزعامة نايجل فيراج على 12 في المئة.