أكد النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان العديد من الدول تؤمن بنهج التعددية في إدارة العالم، وحل المشاكل والتحديات التي يواجهها المجتمع العالمي.

جاء ذلك على هامش تفقده لمدينة سمرقند التأريخية، في اوزبكستان وقال للمراسلين: إن منظمة شنغهاي للتعاون، تأسست من اجل التعاون الاقتصادي والسياسي والامني، ويمكنها أن تؤدي دورا هاما ومصيريا للغاية في المستقبل الاقتصادي للمنطقة.

وأشار جهانغيري الى عقد الاجتماع الثامن عشر لرؤساء الوزراء بمنظمة شنغهاي للتعاون، وقال: تم شرح وجهات نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الاجتماع بشأن مختلف القضايا، وخاصة في إنتقادها لسياسة التفرد الاميركية في العالم، حيث يتصور الاميركان ان بمقدورهم لوحدهم ادارة قضايا العالم.

وأضاف: إنهم يتدخلون في الشؤون الداخلية لمختلف الدول، الا ان عدداً كبيراً من دول العالم تؤمن ان الحل الوحيد لإدارة العالم وحل مشاكله والتحديات التي تواجه المجتمع العالمي، يكمن في التعددية، وعلى الجميع ان يؤدي دوره في هذا المجال.