فنّد مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية في الشؤون البرلمانية، مزاعم اميركا بعدم وجود حظر دوائي على ايران، وقال: إن هذه المزاعم لا اساس لها من الصحة.

وعلى هامش تفقده لأحدى المؤسسات الخيرية، السبت، أشار حسين علي اميري الى ان هذا المركز يقدم خدمات جيدة للمرضى، وهو يدار من قبل الاهالي، الا ان المرضى يشكون من قلة الأدوية وهذا أمر ناجم عن الحظر الجائر، مضيفاً: إن الحكومة تدعم المجموعات الخيرية بما فيها موضوع الضمان الاجتماعي.

وأردف: مع هذه الظروف، فإن مزاعم اميركا بشأن عدم وجود حظر دوائي على ايران، لا اساس لها من الصحة مطلقا، لأننا نشهد وللأسف في هذا المركز، ان بعض المرضى يواجهون مشكلات بسبب قلة الأدوية.