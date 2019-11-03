قال مساعد وزير الصحة الايراني ايرج حريرجي ان طاقة انتاج الادوية في البلاد في حقل السلامة تبلغ 4 اضعاف حاجة الاستهلاك المحلي مؤكدا ضرورة البحث عن اسواق لتصدير هذه المنتجات وتعزيز ذلك .

وافاد حريرجي خلال مراسم ازاحة الستار عن اربعة اجيال جديدة من البروبيوتيك اليوم الاحد إن منتجات الشركات المعرفية والتقنية الايرانية يمكنها تلبية احتياجات واحد في المئة من سكان العالم الى جانب حاجة الاستهلاك المحلي الامر الذي من شانه دعم ازدهار الصادرات والاقتصاد في البلاد .

وأضاف انه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، فإن النظام الصحي لديه اربعة اهداف تشتمل على زيادة الصحة العامة ، وحماية الناس من النفقات والمخاطر المالية للأمراض ، وزيادة الرضا وتحسين الكفاءة ، وعلى المنتجين في المجال الصحي تحقيق هذه الاهداف الاربعه .

وأضاف مساعد وزير الصحة: ان استهلاك البلاد من الادوية العام الماضي بلغ نحو 23 الف مليار تومان اي ان ما يعادل 17 بالمئة من اجمالي نفقات السلامة تختص بالادوية ولكن في مجال التوزيع فان المواطنين يتحملون 61 بالمئة من نفقات الادوية المستهلكة في حين أن أحد إنجازات خطة تحويل النظام الصحي كان الحد من نفقات المواطنين وان يتحمل المواطن ثلث نفقات الادوية .