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رقم الخبر: 267450 تاريخ النشر: تشرين الثاني 03, 2019 الوقت: 17:48 الاقسام: محليات  
ایران توقف ايفاد مواطنيها الى العتبات المقدسة في العراق

ایران توقف ايفاد مواطنيها الى العتبات المقدسة في العراق

اعلن مصدر ايراني مطلع ايقاف ايفاد قوافل الزوار الايرانيين الى العراق لزيارة العتبات المقدسة حتى اشعار آخر بسبب الظروف الراهنة في هذا البلد.
وقال مصدر مطلع في تصريح لوكالة انباء فارس بهذا الشأن: ان ضمان أمن الزوار هو اولويتنا، ومن هذا المنطلق وبعد ايام زيارة الأربعين ونظرا الى الظروف المستجدة والوضع في العراق، لم يكن لدينا ايفاد الى العتبات المقدسة، وان جميع الموظفين الايرانيين في العراق قد عادوا الى البلاد.
واضاف: حاليا لا يوجد أمن مطلوب لتواجد الزوار، كما ان منظمة الحج والزيارة ابلغت مكاتبها بوقف ايفاد قوافل الزوار الى العتبات المقدسة حتى اشعار آخر، وبعثت رسالة في أواخر الأسبوع الماضي، طلبت فيه إلغاء سفر قوافل الزوار الى العتبات المقدسة.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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