وقال مصدر مطلع في تصريح لوكالة انباء فارس بهذا الشأن: ان ضمان أمن الزوار هو اولويتنا، ومن هذا المنطلق وبعد ايام زيارة الأربعين ونظرا الى الظروف المستجدة والوضع في العراق، لم يكن لدينا ايفاد الى العتبات المقدسة، وان جميع الموظفين الايرانيين في العراق قد عادوا الى البلاد.

واضاف: حاليا لا يوجد أمن مطلوب لتواجد الزوار، كما ان منظمة الحج والزيارة ابلغت مكاتبها بوقف ايفاد قوافل الزوار الى العتبات المقدسة حتى اشعار آخر، وبعثت رسالة في أواخر الأسبوع الماضي، طلبت فيه إلغاء سفر قوافل الزوار الى العتبات المقدسة.