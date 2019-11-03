أعلن رئيس منظمة الدفاع المدني في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاحد، عن إجراء المناورات الثامنة العامة لقطع الكهرباء واختبار جاهزية مولدات الكهرباء للطوارئ، مضيفا ان هذه المناورات اجريت في 11 مركزا حساسا بطهران.

وقال العميد غلام رضا جلالي: لحسن الحظ هذه السنة الثامنة التي يتم فيها تنفيذ هذا البرنامج حيث تشارك فيها جميع الاجهزة والمنظمات لاختبار جاهزية شركة الكهرباء لمواجهة قطع التيار الكهربائي.

وأوضح ان امتلاك مولدات للكهرباء لا يكفي، وانما يجب ان تضع هذه الاجهزة الجاهزية على جدول اولوياتها.

وأردف ان موضوع استخدام مولدات الكهرباء في ظروف ذروة الاستهلاك، يمكن ان يساعد كثيرا في ادارة استهلاك الطاقة الكهربائية.

وبدأت يوم الاحد مناورات عامة "برمز يا صاحب الزمان ادركني" لاختبار جاهزية مولدات الكهرباء في المراكز الحساسة بطهران، وكذلك في عدد من المراكز الحساسة في انحاء البلاد.