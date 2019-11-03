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رقم الخبر: 267446 تاريخ النشر: تشرين الثاني 03, 2019 الوقت: 16:06 الاقسام: منوعات  
سمكة قرش تلتهم رجل سائح في أستراليا

سمكة قرش تلتهم رجل سائح في أستراليا

أسماك القرش هاجمت أشخاصا أربع مرات منذ نهاية العام الماضي في ويتصنداي بأستراليا (بيكسلز)

ينزلاند الأسترالية الاثنين إن سمكة قرش عضت سائحا بريطانيا (28 سنة) وأكلت قدمه وأصابت آخر (22 سنة) قبالة الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا، بعدما هاجمتهما أثناء رحلة صيد كانا يقومان بها قرب شاطئ إيرلاي بمنطقة ويتصنداي باسادج الشهيرة.

وكتبت خدمة الإنقاذ في الولاية على تويتر تقول إن السائحين نُقلا بمروحية إلى مستشفى ماكاي بيز على مسافة نحو 950 كيلومترا شمالي برزبين عاصمة الولاية، وهما في حالة خطرة ولكن مستقرة.

وأضافت أن (السائح البريطاني أكل القرش قدمه والآخر أصيب بتمزقات خطيرة في الساق بعدما هاجمهما القرش في ويتصنداي) .

وهاجمت أسماك القرش الناس أربع مرات في ويتصنداي منذ سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وكانت إحداها مميتة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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