وفي التفاصيل قامت مواطنة بدفع 3 آلاف ريال، بعد قيام ابنها الذي لم يتجاوز الخمس سنوات بشنق قطة جارتها بحي العقربية في محافظة الخبر.

وبحسب (الوطن) كشفت (أم علي) تفاصيل الواقعة الغريبة، مبينة أنّ جارتها _من جنسية عربية_ دعتها لتناول كوب قهوة في منزلها بعد ذهاب أبنائهما للمدارس.

مضيفة بأنها ذهبت لتناول القهوة مع ابنها لدى جارتها، وتناولا أطراف الحديث في عدد من الأمور التي تخصهما، وابنها يلعب ويلهو داخل البيت، وبعد ساعة من جلوسهما تفاجأت (أم علي) بابنها الذي لم يتجاوز الخمس سنوات يدخل ومعه القطة وقد قام بوضع حبل حول عنقها وعند تفحص القطة تبين بأنها قد فارقت الحياة.

فما كان من صاحبة البيت إلا أن أخذت تصرخ وتبكي، وقامت بطرد (أم علي) هي وابنها من البيت، وطالبتها بـ10 الاف ريال لكنها رضيت بـ3 الاف في النهاية.