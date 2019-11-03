  • الأحد ٥ ربیع الاول ١٤٤١
  • الأحد , نوفمبر 03, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267443 تاريخ النشر: تشرين الثاني 03, 2019 الوقت: 16:05 الاقسام: منوعات  
ثعبان یخنق صاحبته في منزل يحتوي على 140 أفعى

ثعبان یخنق صاحبته في منزل يحتوي على 140 أفعى

عثرت الشرطة الأمريكية على امرأة بلغت 36 من عمرها ميتة وثعبان ملفوف حول رقبتها في مدينة أوكسفورد بولاية إنديانا في منزل يحتوي على 140 أفعى.

وتم العثور على جثة لورا هيرست من قبل السلطات يوم الأربعاء الماضي، وكانت تملك لورا عشرين أفعى بين 140 أفعى موجودة في المنزل.

ووصف الإعلام المحلي موت لورا بأنه (حادث مأساوي)، وتعتقد السلطات أن الثعبان خنقها، لكن تجرى الآن فحوصات إضافية لتأكيد سبب الموت.

ونوع الثعبان الذي يزعم أنه اعتدى على صاحبته هو أفعى مشبكية من فصيلة البيثون ضخمة تتكاثر في جنوب شرق آسيا.

وبلغ طول ثعبان لورا 8 أمتار ويمكن أن يصل طول النوع إلى 10 أمتار مما يجعلها أطول ثعبان في العالم. وهذه الثعابين ليست سامة، لذلك لا يمكن أن تسبب الكثير من الضرر عن طريق العض. بدلاً من ذلك، يقومون بخنق فرائسهم.

ليس من الواضح سبب إخراج لورا للثعبان من العلبة. كما تم تحويل المنزل خصيصا لإيواء الحيوانات.

على الرغم إنه من الشائع تربية الثعابين كحيوانات أليفة غير أنها غير قابلة للاستئناس بشكل كامل، وهذه الحادثة تذكير للمالكين لتوخي الحذر عند التعامل مع هذه الزواحف.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 7/2500 sec