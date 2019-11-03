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رقم الخبر: 267442 تاريخ النشر: تشرين الثاني 03, 2019 الوقت: 16:05 الاقسام: منوعات  
ترامب يقارن نفسه بالكلب (كونان)..

ترامب يقارن نفسه بالكلب (كونان)..

استغل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حديثه عن الكلب (كونان)، الذي شارك في تصفية زعيم تنظيم (داعش) أبو بكر البغدادي، ليشتكي من سوء معاملة وسائل الإعلام الأمريكية معه.

وأعلن ترامب خلال مؤتمر صحفي في ميسيسيبي، أنه سيستدعي الكلب، الذي شارك في تصفية البغدادي، إلى البيت الأبيض، وبعد مقارنة نفسه بالكلب، قال ترامب (إن معاملة وسائل الإعلام للكلب أفضل من تعاملها معي).

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي الكلب بـ(الرائع والموهوب)، ونشر صورة له، معلنا أن السرية رفعت عن صورة الكلب الذي شارك في (المهمة العظيمة) المتمثلة في ملاحقة البغدادي وقتله.

وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن مقتل زعيم تنظيم (داعش) في عملية أمنية بضواحي مدينة إدلب السورية.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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