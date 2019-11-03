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رقم الخبر: 267440 تاريخ النشر: تشرين الثاني 03, 2019 الوقت: 16:03 الاقسام: ثقافة وفن  
«القصة الاخيرة» يفوز بجائزة افضل انيميشن في مهرجان امريكا السينمائي

«القصة الاخيرة» يفوز بجائزة افضل انيميشن في مهرجان امريكا السينمائي

فاز الانيميشن الايراني «القصة الاخيرة» للمخرج اشكان رهكذر بجائزة أفضل انيميشن من مهرجان «كاليفورنيا» الدولي للأفلام بدورته السادسة.

ويقام المهرجان الدولي EACG Epic ACG منذ العام 2014 يومي 26 و 27 اكتوبر في ولاية كاليفورنيا الامريكية

وفيلم «القصة الاخيرة» انيميشن ايراني يحكي قصة «الضحاك» المأخوذة من الشاهنامة للشاعر الايراني ابوالقاسم الفردوسي.

شارك في العمل عدد من النجوم الايرانيين باصواتهم مثل: برويز برستويي، بيتا فرهي، حسن بورشيرازي، باران كوثري، اشكان خطيبي، فرخ نعمتي، شقايق فراهاني، مليكا شريفي نيا، زهير ياري، وبانيبال شومون.

«القصة الاخيرة» مدبلج الى الانجليزية والفرنسية وعمل عليه فريق مؤلف من 40 شخصا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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