ويقام المهرجان الدولي EACG Epic ACG منذ العام 2014 يومي 26 و 27 اكتوبر في ولاية كاليفورنيا الامريكية

وفيلم «القصة الاخيرة» انيميشن ايراني يحكي قصة «الضحاك» المأخوذة من الشاهنامة للشاعر الايراني ابوالقاسم الفردوسي.

شارك في العمل عدد من النجوم الايرانيين باصواتهم مثل: برويز برستويي، بيتا فرهي، حسن بورشيرازي، باران كوثري، اشكان خطيبي، فرخ نعمتي، شقايق فراهاني، مليكا شريفي نيا، زهير ياري، وبانيبال شومون.

«القصة الاخيرة» مدبلج الى الانجليزية والفرنسية وعمل عليه فريق مؤلف من 40 شخصا.