الوثائقي القصير من إنتاج مريم نقيبي تم عرضه في القسم التنافسي من هذا المهرجان الألماني خلال يومي 30 و31 من أكتوبر / تشرين الأول الماضي في صالتيPassage Kinos Astoria وPassage Kinos Universum وتنافس مع أعمال أخرى للحصول على جائزة المهرجان.

ويتناول هذا الفيلم الوثائقي قصة صبي يعمل كراعي القطيع يتعامل مع مشاكل حياته اليومية بنفسه وينشغل بالمواشي من الصباح إلى الليل ،لكنه يهوي ويعشق السينما والتمثيل لدرجة اندمجت حياته مع أحلامه ...

ويُعد مهرجان لايبزيغ الدولي واحداً من أهم مهرجانات الأفلام الوثائقية والرسوم المتحركة في أوروبا والذي اقیم اعتبارا من الثامن والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حتى الثالث من نوفمبر / تشرين الثاني الجاري في مدينة لايبزيغ ثاني أكبر مدن ولاية ساكسونيا في شرق ألمانيا.