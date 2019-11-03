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رقم الخبر: 267439 تاريخ النشر: تشرين الثاني 03, 2019 الوقت: 16:03 الاقسام: ثقافة وفن  
الوثائقي الايراني «آشو» یفوز بجائزة مهرجان لايبزيغ الألماني

الوثائقي الايراني «آشو» یفوز بجائزة مهرجان لايبزيغ الألماني

فاز مخرج الفيلم الوثائقي «آشو» الإيراني جعفر نجفي بجائزة الدورة الثانية والستين من مهرجان لايبزيغ الدولي للأفلام الوثائقية والأنيميشن في ألمانيا.

الوثائقي القصير من إنتاج مريم نقيبي تم عرضه في القسم التنافسي من هذا المهرجان الألماني خلال يومي 30 و31 من أكتوبر / تشرين الأول الماضي في صالتيPassage Kinos Astoria وPassage Kinos Universum وتنافس مع أعمال أخرى للحصول على جائزة المهرجان.

ويتناول هذا الفيلم الوثائقي قصة صبي يعمل كراعي القطيع يتعامل مع مشاكل حياته اليومية بنفسه وينشغل بالمواشي من الصباح إلى الليل ،لكنه يهوي ويعشق السينما والتمثيل لدرجة اندمجت حياته مع أحلامه ...

ويُعد مهرجان لايبزيغ الدولي واحداً من أهم مهرجانات الأفلام الوثائقية والرسوم المتحركة في أوروبا والذي اقیم اعتبارا من الثامن والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حتى الثالث من نوفمبر / تشرين الثاني الجاري في مدينة لايبزيغ ثاني أكبر مدن ولاية ساكسونيا في شرق ألمانيا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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