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رقم الخبر: 267438 تاريخ النشر: تشرين الثاني 03, 2019 الوقت: 16:02 الاقسام: ثقافة وفن  
السينما الإيرانية تنال جائزتین من مهرجان انطاليا

السينما الإيرانية تنال جائزتین من مهرجان انطاليا

حصد المخرج رضا مير كريمي جائزة أفضل إخراج وكذلك حصد الفنان حامد بهداد جائزة أفضل ممثل عن فيلم «قلعة الاحلام» الإيراني وذلك من مهرجان انطاليا السينمائي.

وأفادت وکالة اناطولي الترکیة  بإختتام الدورة الـ 56 لمهرجان انطاليا السينمائي ليلة 31 اكتوبر المنصرم، حيث حصد المخرج رضا ميركريمي جائزة أفضل إخراج وكذلك حصد الفنان حامد بهداد جائزة أفضل ممثل عن فيلم قلعة الاحلام«Castle of Dreams» الإيراني.

ويعتبر هذا الفيلم التجربة الإخراجية التاسعة للمخرج الإيراني مير كريمي وتعاونه الأول مع الممثل حامد بهداد من تأليف محسن قرائي ومحمد داوودي على اساس فكرة قدمها ميركريمي، وهو من بطولة حامد بهداد، جيلا شاهي، أكبر آئين، آزاده نوبهار، محمد أشكان‌فر، محمد عسكري، يونا تدين، نيوشا عليبور، بابك لطفي خواجه‌ باشا، وزهير ياري وقد شارك في العديد من المهرجانات الدولية في مختلف أنحاء العالم.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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