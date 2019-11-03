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رقم الخبر: 267436 تاريخ النشر: تشرين الثاني 03, 2019 الوقت: 16:00 الاقسام: ثقافة وفن  
عرض ثلاثة مصاحف قرآنیة نفیسة في مدينة قم المقدسة

عرض ثلاثة مصاحف قرآنیة نفیسة في مدينة قم المقدسة

عرض مرکز «إسراء» للعلوم الوحیانیة في مدينة «قم» الايرانية ثلاثة مصاحف نفیسة من کتابة الفنان والخطاط الإیراني «السيد علي أصغر موسویان».

أن مرکز «إسراء» للعلوم الوحیانیة في مدينة «قم» الايرانية عرض المصاحف الثلاثة خلال حفل شهده المرجع الشیعي الشهیر آیة الله «عبدالله جوادي الآملي».

وقال السید علي أصغر موسویان انه قد کتب من قبل کامل المصحف بقلم جاف في 250 صفحة وله کتابات أخری منها کتابة القرآن بخطی النسخ والریحان في 600 صفحة.

وأردف قائلاٌ: ان عمله الأخیر یتمیز بإحتوائه علی إسم «الله» عز وجل وأسماء الأئمة الأطهار (علیهم السلام).

وقال انه إستخدم في أحد أعماله فن الخط وفن النحت في کتابة المصحف في 32 صفحة معدنیة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايكنا
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