|رقم الخبر: 267433
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 03, 2019
|الوقت: 15:22
|الاقسام: رياضة
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برنامج مباريات الاسبوع العاشر للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم
فيما يلي برنامج مباريات الاسبوع العاشر للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم:
اليوم الاثنين: 4/11
فولاد خوزستان – برسبوليس 17:45
الثلاثاء: 5/11
استقلال – صنعت نفت ابادان 15:30
سباهان – تراكتور سازي تبريز 15:30
الخميس: 6/11
بيكان – سايبا 15:30
الجمعة: 7/11
ماشين سازي تبريز – ذوب اهن 15:30
شهرخودرو – بارس جنوبي جم 16:00
نفت مسجد سليمان – نساجي مازندران 16:45
شاهين بوشهر – غل غهر سيرجان 17:45
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