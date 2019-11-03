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رقم الخبر: 267433 تاريخ النشر: تشرين الثاني 03, 2019 الوقت: 15:22 الاقسام: رياضة  
برنامج مباريات الاسبوع العاشر للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم

برنامج مباريات الاسبوع العاشر للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم

فيما يلي برنامج مباريات الاسبوع العاشر للدوري الايراني الممتاز بكرة القدم:

اليوم الاثنين: 4/11

فولاد خوزستان – برسبوليس  17:45

الثلاثاء: 5/11

استقلال – صنعت نفت ابادان  15:30

سباهان – تراكتور سازي تبريز  15:30

الخميس: 6/11

بيكان – سايبا  15:30

الجمعة: 7/11

ماشين سازي تبريز – ذوب اهن  15:30

شهرخودرو – بارس جنوبي جم  16:00

نفت مسجد سليمان – نساجي مازندران  16:45

شاهين بوشهر – غل غهر سيرجان  17:45

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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