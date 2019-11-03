|رقم الخبر: 267424
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 03, 2019
|الوقت: 15:00
|الاقسام: رياضة
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نادال ينسحب من بطولة باريس للأساتذة
أصيب الإسباني رافائيل نادال خلال مران السبت استعدادا لخوض نصف نهائي بطولة باريس بيرسي لتنس الأساتذة، ذات الـ1000 نقطة، أمام الكندي دينيس شابوفالوف.
وتبخرت آمال النجم الإسباني والمصنف الثاني عالميا في إمكانية المشاركة باللقاء والتأهل لنهائي البطولة أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.
وبذلك سيجمع نهائي الدورة الباريسية بين المصنف الأول عالمياً نوفاك دجوكوفيتش، الفائز على البلغاري جريجور ديميتروف في نصف النهائي الأول، بالكندي دينيس شابوفالوف الذي استفاد من إعلان الإسباني انسحابه من مواجهته في المباراة نصف النهائية الثانية، قبل دقائق من موعدها.
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