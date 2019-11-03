وتبخرت آمال النجم الإسباني والمصنف الثاني عالميا في إمكانية المشاركة باللقاء والتأهل لنهائي البطولة أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وبذلك سيجمع نهائي الدورة الباريسية بين المصنف الأول عالمياً نوفاك دجوكوفيتش، الفائز على البلغاري جريجور ديميتروف في نصف النهائي الأول، بالكندي دينيس شابوفالوف الذي استفاد من إعلان الإسباني انسحابه من مواجهته في المباراة نصف النهائية الثانية، قبل دقائق من موعدها.