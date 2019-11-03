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رقم الخبر: 267423 تاريخ النشر: تشرين الثاني 03, 2019 الوقت: 15:00 الاقسام: رياضة  
كانوكس يسحق شاركس بدوري هوكي الجليد

كانوكس يسحق شاركس بدوري هوكي الجليد

فاز فانكوفر كانوكس (5-2) على سان هوزيه شاركس في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، يوم السبت.

وسجل إلياس بيترسون، هدفين، كما أحرز جيك فيرتانن هدفًا وصنع آخر بينما جاء هدف واحد عن طريق كل من براندون سوتر، وآدم جوديتي، ليواصل الفريق حصد النقاط للمباراة السابعة على التوالي.

وهذا الفوز التاسع لكانوكس في 12 مباراة بالمسابقة، بينما أخفق ثاتشر ديمكو حارس فانكوفر في الخروج بشباك نظيفة أي مرة بالموسم وأحرز شاركس، الهدفين بواسطة باركلي جودرو وإيفاندر كين.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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