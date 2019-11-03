فاز فانكوفر كانوكس (5-2) على سان هوزيه شاركس في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، يوم السبت.

وسجل إلياس بيترسون، هدفين، كما أحرز جيك فيرتانن هدفًا وصنع آخر بينما جاء هدف واحد عن طريق كل من براندون سوتر، وآدم جوديتي، ليواصل الفريق حصد النقاط للمباراة السابعة على التوالي.

وهذا الفوز التاسع لكانوكس في 12 مباراة بالمسابقة، بينما أخفق ثاتشر ديمكو حارس فانكوفر في الخروج بشباك نظيفة أي مرة بالموسم وأحرز شاركس، الهدفين بواسطة باركلي جودرو وإيفاندر كين.