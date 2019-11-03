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رقم الخبر: 267422 تاريخ النشر: تشرين الثاني 03, 2019 الوقت: 14:54 الاقسام: رياضة  
سيفنتي سيكسرز يصعق بليزرز بثلاثية كوركماز القاتلة
دوري السلة الامريكي ..

سيفنتي سيكسرز يصعق بليزرز بثلاثية كوركماز القاتلة

تجاوز فيلادلفيا سيفنتي، سيكسرز غياب نجمه الموقوف جويل إمبيد ليهزم بورتلاند تريل بليزرز 129-128، ويحافظ على سجله خاليا من الهزائم في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين هذا الموسم.

وأحرز فرقان كوركماز ثلاثية من الجهة اليمنى قبل 0.4 ثانية، على النهاية ليمنح سيفنتي سيكسرز الانتصار.

وفشل داميان ليلارد لاعب تريل بليزرز في محاولته لتصويب رمية ثلاثية في اللحظة الأخيرة.

ومنحت ثلاثية من أنفرني سيمونز قبل 2.2 ثانية على النهاية، التقدم 126-125 لصالح بليزرز، لكنها لم تكن كافية ليخسر ثاني مباراة على ملعبه هذا الموسم.

وتقدم بليزرز بفارق 21 نقطة في منتصف الربع الثالث قبل أن يقلص سيفنتي سيكسرز الفارق إلى 3 نقاط في بداية الربع الأخير، وقلصت سلة آل هورفورد الفارق إلى 125-124 مع تبقي 50.2 ثانية على النهاية.

ولعب الفريقان بدون لاعب الارتكاز الأساسي، وبدأ إمبيد تنفيذ عقوبة الإيقاف مباراتين لدوره في مشاجرة مع كارل-أنطوني تاونز لاعب مينيسوتا تيمبروولفز الأسبوع الماضي، بينما غاب حسن وايتسايد لاعب بورتلاند لشعوره بآلام في الركبة اليسرى.

ويلتقي بورتلاند في مباراته التالية مع جولدن ستيت وريورز، اليوم الإثنين، ويلعب فيلادلفيا مباراته الثانية ضمن 4 لقاءات متتالية خارج الديار أمام فينكس صنز، اليوم الإثنين أيضا.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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