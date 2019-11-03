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رقم الخبر: 267420 تاريخ النشر: تشرين الثاني 03, 2019 الوقت: 14:54 الاقسام: رياضة  
بينياليس يهزم ماركيز بسباق ماليزيا للدراجات النارية

بينياليس يهزم ماركيز بسباق ماليزيا للدراجات النارية

تفوق مافريك بينياليس متسابق ياماها، على مارك ماركيز بطل العالم، ليفوز بسباق جائزة ماليزيا الكبرى ببطولة العالم للدراجات النارية في حلبة سيبانج الدولية الأحد.

وبعد أسبوع واحد من التعرض لحادث في اللفة الأخيرة في حلبة فيليب أيلاند، ما سمح لماركيز بالفوز بالسباق في أستراليا، نجح بينياليس في التعويض وتقدم بفارق كبير على مواطنه الإسباني البطل الذي احتل المركز الثاني رغم الانطلاق من المركز 11.

وجاء أندريه دوفيتسيوزو، متسابق دوكاتي في المركز الثالث ليحرم فالنتينو روسي متسابق ياماها من الصعود إلى منصة التتويج.

واحتل فابيو كوارتارارو متسابق ياماها المركز السابع رغم أنه انطلق من الصدارة بعد التألق في التجارب التأهيلية يوم السبت.

وكان ماركيز، قد حصد لقب بطولة العالم للمرة الرابعة على التوالي والسادسة في تاريخه بتايلاند الشهر الماضي.

وتستضيف فالنسيا السباق الأخير في الموسم يوم 17 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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