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رقم الخبر: 267414 تاريخ النشر: تشرين الثاني 03, 2019 الوقت: 14:21 الاقسام: رياضة  
فرانكفورت يزلزل جدران بايرن ميونخ بخماسية قاسية
في البوندسليغا ..

فرانكفورت يزلزل جدران بايرن ميونخ بخماسية قاسية

سقط بايرن ميونخ بشكل مفاجئ خارج أرضه، على يد مضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة (5-1) السبت، على ملعب كومرزبنك آرينا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

أهداف فرانكفورت جاءت عن طريق فيليب كوستيتش، جبريل سو، ديفيد أبراهام، مارتن هينتيريجر وجونسالو باسيينسيا في الدقائق 25، 33، 49، 61 و85، بينما أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدف بايرن الوحيد في الدقيقة 37.

بهذه النتيجة، ارتقى فرانكفورت للمركز السادس بعد وصوله للنقطة 17، بينما هبط بايرن للمركز الرابع بعد توقفه عند 18 نقطة.

وفي نفس الجولة، فاز بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر على مضيفه باير ليفركوزن (2-1)، وبوروسيا دورتموند على فولفسبورج (3-0) ولايبزج على ماينز (8-0) وتعادل فيردر بريمن مع فرايبورج (2-2)، كما فاز يوتيون برلين على هيرتابرلين بهدف يتيم.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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