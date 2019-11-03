فاز أنجيه على ضيفه ستراسبورج بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما السبت ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي "الليج آ".

وعلى ملعب (ريموند كوبا)، أحرز المهاجم ستيفان باهوكين هدف اللقاء الوحيد (ق26) من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز، رفع أنجيه رصيده من النقاط إلى 20 في الوصافة مؤقتا، فيما تجمد رصيد ستراسبورج عند 12 نقطة في المركز الـ17.

وفي نفس الجولة، فاز فريق أميان على ضيفه ستاد بريست بهدف نظيف سجله المهاجم الكولومبي خوان أوتيرو (ق27).

وبهذه النتيجة، رفع أميان رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد بريست عند 17 نقطة في المركز السابع، ونجح فريق مونبلييه في تحقيق التعادل أمام مضيفه ميتز بهدفين لكل منهما.

وسجل لأصحاب الأرض كل من المهاجم السنغالي حبيب ديالو (ق26) والمهاجم أوبا نجيت (ق47)، بينما أحرز للضيوف كل من أندي ديلورت (ق72) وسالومون سامبيا (ق78).

وبهذا التعادل، رفع مونبلييه رصيده من النقاط إلى 16 في المركز التاسع، وميتز إلى 12 نقطة في المركز الـ18.

وتمكن فريق ليون من تحقيق فوز قاتل أمام مضيفه تولوز بنتيجة (3-2) في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وسجل لأصحاب الأرض كل من المهاجم يايا سانوجو (ق15) وحارس مرمى ليون، أنتوني لوبيز، هدفا عكسيا في مرماه (ق57).

بينما أحرز للضيوف كل من ممفيس ديباي هدفين (ق26) و(ق90+5) وموسى ديمبيلي (ق67).

وبهذا الفوز، رفع ليون رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد تولوز عند 12 نقطة في المركز قبل الأخير، كما تغلب مارسيليا بهدفين لهدف على ضيفه ليل في بداية مباريات السبت.

وضمن منافسات الجولة، تم إلغاء المباراة ما بين نيم وضيفه ستاد رين نظرا لسوء الطقس.