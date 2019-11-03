سقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ريال بيتيس مساء يوم السبت، في معقل الملكي "سانتياجو برنابيو" في إطار منافسات الجولة الـ12 من الليجا.

وبهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده إلى 22 نقطة في وصافة جدول الترتيب بفارق الأهداف خلف المُتصدر برشلونة، ورفع ريال بيتيس رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

ولم يستغل الميرنجي خسارة برشلونة أمام ليفانتي بنتيجة (1-3) للعودة للصدارة، ليُهدي الكبار غرناطة الصاعد حديثا الفرصة للصدارة حال حقق الانتصار ضد ريال سوسييداد.

وفيما يلي نتائج مباريات السبت:

اسبانيول 1 – فالنسيا 2

ليفانتي 3 – برشلونة 1

اشبيلية 1 – اتلتيكو مدريد 1