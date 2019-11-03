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رقم الخبر: 267410 تاريخ النشر: تشرين الثاني 03, 2019 الوقت: 13:30 الاقسام: رياضة  
ريال مدريد يرفض هدية برشلونة ويتعثر أمام بيتيس

ريال مدريد يرفض هدية برشلونة ويتعثر أمام بيتيس

سقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ريال بيتيس مساء يوم السبت، في معقل الملكي "سانتياجو برنابيو" في إطار منافسات الجولة الـ12 من الليجا.

وبهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده إلى 22 نقطة في وصافة جدول الترتيب بفارق الأهداف خلف المُتصدر برشلونة، ورفع ريال بيتيس رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

ولم يستغل الميرنجي خسارة برشلونة أمام ليفانتي بنتيجة (1-3) للعودة للصدارة، ليُهدي الكبار غرناطة الصاعد حديثا الفرصة للصدارة حال حقق الانتصار ضد ريال سوسييداد.

وفيما يلي نتائج مباريات السبت:

اسبانيول 1 – فالنسيا 2

ليفانتي 3 – برشلونة 1

اشبيلية 1 – اتلتيكو مدريد 1

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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