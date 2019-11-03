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رقم الخبر: 267409 تاريخ النشر: تشرين الثاني 03, 2019 الوقت: 13:30 الاقسام: رياضة  
دي ليخت يميل كفة ديربي تورينو لصالح يوفنتوس
في الدوري الايطالي ..

دي ليخت يميل كفة ديربي تورينو لصالح يوفنتوس

انتزع يوفنتوس فوزًا صعبًا على تورينو، بهدف دون مقابل، في لقاء الديربي الذي جمع الفريقان على ملعب أولمبيكو دي تورينو، ضمن لقاءات الجولة 11 من الدوري الإيطالي، سجل المدافع ماتياس دي ليخت، هدف البيانكونيري الوحيد بالدقيقة 70.

ورفع يوفنتوس بهذا الفوز رصيده إلى 29 نقطة، ليواصل تصدر الترتيب بفارق نقطة عن إنتر ميلان (28 نقطة)، بينما تجمد رصيد تورينو عند 11 نقطة.

روما 2 – نابولي 1

بولونيا 1 – انتر ميلان 2

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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