في الدوري الايطالي .. دي ليخت يميل كفة ديربي تورينو لصالح يوفنتوس انتزع يوفنتوس فوزًا صعبًا على تورينو، بهدف دون مقابل، في لقاء الديربي الذي جمع الفريقان على ملعب أولمبيكو دي تورينو، ضمن لقاءات الجولة 11 من الدوري الإيطالي، سجل المدافع ماتياس دي ليخت، هدف البيانكونيري الوحيد بالدقيقة 70.