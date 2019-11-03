|رقم الخبر: 267409
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 03, 2019
|الوقت: 13:30
|الاقسام: رياضة
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في الدوري الايطالي ..
دي ليخت يميل كفة ديربي تورينو لصالح يوفنتوس
انتزع يوفنتوس فوزًا صعبًا على تورينو، بهدف دون مقابل، في لقاء الديربي الذي جمع الفريقان على ملعب أولمبيكو دي تورينو، ضمن لقاءات الجولة 11 من الدوري الإيطالي، سجل المدافع ماتياس دي ليخت، هدف البيانكونيري الوحيد بالدقيقة 70.
ورفع يوفنتوس بهذا الفوز رصيده إلى 29 نقطة، ليواصل تصدر الترتيب بفارق نقطة عن إنتر ميلان (28 نقطة)، بينما تجمد رصيد تورينو عند 11 نقطة.
روما 2 – نابولي 1
بولونيا 1 – انتر ميلان 2
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