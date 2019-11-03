انتزع فالتيري بوتاس سائق مرسيدس، مركز أول المنطلقين في جائزة أمريكا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات السبت، وهو سباق يجب على السائق الفنلندي الفوز به إذا أراد الاحتفاظ بفرصته الحسابية في المنافسة على اللقب.

وسيبدأ زميله لويس هاميلتون، الذي سيحسم لقبه السادس في أوستن غدا الأحد إذا احتل المركز الثامن أو أعلى بغض النظر عن نتيجة بوتاس، من المركز الخامس.

وانضم سيباستيان فيتل سائق فيراري إلى بوتاس بالصف الأمامي على خط الانطلاق بينما جاء ماكس فرستابن سائق رد بول في المركز الثالث بعدما تم تجريده من مركز أول المنطلقين في سباق المكسيك الأسبوع الماضي عقب فشله في التقليل من سرعته في وجود الأعلام الصفراء التحذيرية، وسينطلق شارل لوكلير سائق فيراري من المركز الرابع.

وشق بوتاس، طريقه على حلبة الأمريكتين بدقيقة واحدة و32.029 ثانية ليمنح مرسيدس مركز أول المنطلقين للمرة السادسة على التوالي في تكساس.

ولم يفز أي سائق في تكساس بدون أن ينطلق من الصف الأمامي. وأخفق الألماني فيتل في الانطلاق من المقدمة بفارق 0.012 ثانية.

وكان لوكلير من أوائل السائقين الذين خرجوا لأداء لفتهم السريعة لتعويض ما فاته بعد خروجه مبكرا من الجولة التجارب الثالثة عقب تصاعد الدخان من مؤخرة سيارته.

وأكد الفريق الإيطالي في وقت لاحق أن المسألة كانت متعلقة بتسريب في الزيت واستبدل المحرك سريعا بآخر قديم حتى يستطيع السائق القادم من موناكو المشاركة في التجارب التأهيلية.

وأوضح هاميلتون، أنه لا يعتبر أي شيء مضمونا في مسعاه لانتزاع لقب فورمولا 1 للمرة السادسة، والذي سيكون في متناول يده في ظل انطلاقه من المركز الخامس.

وقال السائق البريطاني: "بكل أمانة لا أحاول التفكير في ذلك الآن، أحاول فقط فهم ما حدث للتو وسأبدأ التفكير في الغد في وقت لاحق".

ووصف هاميلتون، وهو السائق الأكثر نجاحا في تاريخ جائزة أمريكا الكبرى بستة انتصارات بينها خمسة في تكساس، حلبة الأمريكتين بأنها "مكان جيد" لتحقيق لقب جديد.

ولم يحتل بوتاس، المتأخر بفارق 74 نقطة عن هاميلتون قبل ثلاثة سباقات على نهاية الموسم، مركزا أعلى من الخامس في تكساس.