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رقم الخبر: 267404 تاريخ النشر: تشرين الثاني 03, 2019 الوقت: 12:44 الاقسام: محليات  
قائد الثورة الإسلامية يستقبل آلاف من طلبة المدارس والجامعات
على أعتاب اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار ويوم الطالب

قائد الثورة الإسلامية يستقبل آلاف من طلبة المدارس والجامعات

على أعتاب اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار ويوم الطالب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استضافت حسينية الإمام الخميني (رحمه الله) لقاء قائد الثورة الإسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي بالآلاف من طلبة المدارس والجامعات.
واستقبل سماحة اية الله الخامنئي اليوم الاحد، وذلك على اعتاب يوم / 13 آبان / 4 نوفمبر / اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، الآلاف من التلاميذ وطلاب الجامعات الايرانية.
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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