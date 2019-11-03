على أعتاب اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار ويوم الطالب قائد الثورة الإسلامية يستقبل آلاف من طلبة المدارس والجامعات على أعتاب اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار ويوم الطالب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استضافت حسينية الإمام الخميني (رحمه الله) لقاء قائد الثورة الإسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي بالآلاف من طلبة المدارس والجامعات.