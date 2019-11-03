ففي اطار المنافسات التي جرت السبت تقلد ميثم دلخاني الميدالية الذهبية في وزن 63 كغم بعد فوزه في النهائي على الجورجي لواني كاوجارادزة بنتيجة 7-6 .

وكان دلخاني وبعد قرعة الاستراحة في الدور الاول قد فاز في الدور الثاني على البيلاروسي ماكسيم نهودا 9-6 وفي ربع النهائي على الاوكراني الكساندر هروشين 5-1 وفي الدور نصف النهائي على التركي مهمت جكر 4-1 .

كما تقلد علي اكبر يوسفي الميدالية الذهبية ايضا في وزن 130 كغم لعدم حضور منافسه الجورجي زويادي باتاريدزة في النزال النهائي بداعي الاصابة.

وكان يوسفي وبعد قرعة الاستراحة في الدور الاول قد فاز في الدور الثاني على الفنلندي كونستا مايين باياي 3-0 وفي الدور الثالث اي ربع النهائي فاز على الالماني فرانز ريشتر 3-2 وفي الدور نصف النهائي فاز على التركي عثمان ايليدريم 7-6 .