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رقم الخبر: 267401 تاريخ النشر: تشرين الثاني 03, 2019 الوقت: 11:15 الاقسام: رياضة  
حكم ايراني نائبا لرئيس الاتحاد الآسيوي للكرة الخشبية

حكم ايراني نائبا لرئيس الاتحاد الآسيوي للكرة الخشبية

تم اختيار الحكم الايراني ورئيس الاتحاد الوطني للكرة الخشبية «محمدمهدی سعیدی» نائبا لرئيس الاتحاد الآسيوي للكرة الخشبية وعضوا في لجنته التنفيذية.

وخلال اجتماع الجمعية العامة للاتحادين العالمي والاسيوي للكرة الخشبية (Woodball)، تم اختيار الحكم الايراني الدولي نائبا لرئيس الاتحاد الآسيوي للكرة الخشبية ولمدة اربعة سنوات.

والكرة الخشبية رياضة تجمع بين الغولف والجوكان حيث يتم تهيئة جميع مستلزماتها من الخشب ولها قوانينها الخاصة ولها اتحاد عالمي وآسيوي .

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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