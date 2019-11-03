تم اختيار الحكم الايراني ورئيس الاتحاد الوطني للكرة الخشبية «محمدمهدی سعیدی» نائبا لرئيس الاتحاد الآسيوي للكرة الخشبية وعضوا في لجنته التنفيذية.

وخلال اجتماع الجمعية العامة للاتحادين العالمي والاسيوي للكرة الخشبية (Woodball)، تم اختيار الحكم الايراني الدولي نائبا لرئيس الاتحاد الآسيوي للكرة الخشبية ولمدة اربعة سنوات.

والكرة الخشبية رياضة تجمع بين الغولف والجوكان حيث يتم تهيئة جميع مستلزماتها من الخشب ولها قوانينها الخاصة ولها اتحاد عالمي وآسيوي .