|رقم الخبر: 267398
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 03, 2019
|الوقت: 10:56
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الأحد
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الأحد:
صحیفة (ایران)
· جهانغیري في مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون: ایران تعتبر صیانة امن مضیق هرمز ضمن حقوق سیادتها
· المتحدث باسم الخارجیة یؤکد ارسال الرئیس روحاني رسائل الی قادة دول مجلس التعاون والعراق
· مجلس الاقتصاد الایراني الاعلی یمنع استیراد السلع التي تُنتج محلیاً
صحیفة (جمهوري اسلامي)
· (سي.ان.ان): اغلب الامریکیین یطالبون بمغادرة ترامب للبیت الابیض
· روسیا تدعو الی انضمام ایران للمفاوضات مع امریکا بشأن افغانستان
· العراق یطالب بعدم تدخل الاجانب في شؤونه الداخلیة
· الحکومة الاریتیریة تکشف عن مخطط امریکي ـ صهیوني للقیام بانقلاب عسکري في هذا البلد
· ظریف: الایرانیون لن یرضخوا لغطرسة امریکا اطلاقاً
· جهانغیري: بقاء الاتفاق النووي رهن بانتفاع ایران من مزایاه الاقتصادیة
صحیفة (کیهان)
· المصادقة علی لوائح FATF رغبة مشترکة بین حکومة روحانی وترامب
· بدء الاحتجاجات في شوارع المدن السعودیة ضد انحطاط ابن سلمان
· الحرب الیمنیة حصدت أرواح مئة الف شخص حتی الآن
· کوبا: امریکا وراء جمیع الاضطرابات في امریکا اللاتینیة
صحیفة (آرمان ملي)
· النائب الاول لرئیس الجمهوریة یبین مبادئ الدبلوماسیة الایرانیة
صحیفة (آفتاب یزد)
· امریکا تهرب 30 ملیون دولار من النفط السوري شهریاً
· "عادل عبدالمهدي" قد یصبح رئیساً لوزراء الحکومة الانتقالیة العراقیة
صحیفة (دنیاي اقتصاد)
· قائد الحرس الثوري: نخزن صواریخاً اکثر من الحاجة
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