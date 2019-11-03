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رقم الخبر: 267398 تاريخ النشر: تشرين الثاني 03, 2019 الوقت: 10:56 الاقسام: محليات  
أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الأحد

أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الأحد

فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الأحد:

صحیفة (ایران)

·       جهانغیري في مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون: ایران تعتبر صیانة امن مضیق هرمز ضمن حقوق سیادتها

·       المتحدث باسم الخارجیة یؤکد ارسال الرئیس روحاني رسائل الی قادة دول مجلس التعاون والعراق

·       مجلس الاقتصاد الایراني الاعلی یمنع استیراد السلع التي تُنتج محلیاً

صحیفة (جمهوري اسلامي)

·       (سي.ان.ان): اغلب الامریکیین یطالبون بمغادرة ترامب للبیت الابیض

·       روسیا تدعو الی انضمام ایران للمفاوضات مع امریکا بشأن افغانستان

·       العراق یطالب بعدم تدخل الاجانب في شؤونه الداخلیة

·       الحکومة الاریتیریة تکشف عن مخطط امریکي ـ صهیوني للقیام بانقلاب عسکري في هذا البلد

·       ظریف: الایرانیون لن یرضخوا لغطرسة امریکا اطلاقاً

·       جهانغیري: بقاء الاتفاق النووي رهن بانتفاع ایران من مزایاه الاقتصادیة

صحیفة (کیهان)

·       المصادقة علی لوائح FATF رغبة مشترکة بین حکومة روحانی وترامب

·       بدء الاحتجاجات في شوارع المدن السعودیة ضد انحطاط ابن سلمان

·       الحرب الیمنیة حصدت أرواح مئة الف شخص حتی الآن

·       کوبا: امریکا وراء جمیع الاضطرابات في امریکا اللاتینیة

صحیفة (آرمان ملي)

·       النائب الاول لرئیس الجمهوریة یبین مبادئ الدبلوماسیة الایرانیة

صحیفة (آفتاب یزد)

·       امریکا تهرب 30 ملیون دولار من النفط السوري شهریاً

·       "عادل عبدالمهدي" قد یصبح رئیساً لوزراء الحکومة الانتقالیة العراقیة

صحیفة (دنیاي اقتصاد)

·       قائد الحرس الثوري: نخزن صواریخاً اکثر من الحاجة

 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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