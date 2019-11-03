فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الأحد:

صحیفة (ایران)

· جهانغیري في مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون: ایران تعتبر صیانة امن مضیق هرمز ضمن حقوق سیادتها

· المتحدث باسم الخارجیة یؤکد ارسال الرئیس روحاني رسائل الی قادة دول مجلس التعاون والعراق

· مجلس الاقتصاد الایراني الاعلی یمنع استیراد السلع التي تُنتج محلیاً

صحیفة (جمهوري اسلامي)

· (سي.ان.ان): اغلب الامریکیین یطالبون بمغادرة ترامب للبیت الابیض

· روسیا تدعو الی انضمام ایران للمفاوضات مع امریکا بشأن افغانستان

· العراق یطالب بعدم تدخل الاجانب في شؤونه الداخلیة

· الحکومة الاریتیریة تکشف عن مخطط امریکي ـ صهیوني للقیام بانقلاب عسکري في هذا البلد

· ظریف: الایرانیون لن یرضخوا لغطرسة امریکا اطلاقاً

· جهانغیري: بقاء الاتفاق النووي رهن بانتفاع ایران من مزایاه الاقتصادیة

صحیفة (کیهان)

· المصادقة علی لوائح FATF رغبة مشترکة بین حکومة روحانی وترامب

· بدء الاحتجاجات في شوارع المدن السعودیة ضد انحطاط ابن سلمان

· الحرب الیمنیة حصدت أرواح مئة الف شخص حتی الآن

· کوبا: امریکا وراء جمیع الاضطرابات في امریکا اللاتینیة

صحیفة (آرمان ملي)

· النائب الاول لرئیس الجمهوریة یبین مبادئ الدبلوماسیة الایرانیة

صحیفة (آفتاب یزد)

· امریکا تهرب 30 ملیون دولار من النفط السوري شهریاً

· "عادل عبدالمهدي" قد یصبح رئیساً لوزراء الحکومة الانتقالیة العراقیة

صحیفة (دنیاي اقتصاد)

· قائد الحرس الثوري: نخزن صواریخاً اکثر من الحاجة