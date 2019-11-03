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رقم الخبر: 267397 تاريخ النشر: تشرين الثاني 03, 2019 الوقت: 10:16 الاقسام: محليات  
لاريجاني: امريكا بممارساتها الهوجاء تحاول اثارة الفوضى في المنطقة

لاريجاني: امريكا بممارساتها الهوجاء تحاول اثارة الفوضى في المنطقة

قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، إن النظام الأمريكي يسعى ومن خلال اجراءاته الحمقاء إلى اثارة الفوضى في المنطقة، وفيما إذا فشل بالسيطرة على النفط في المنطقة، يحاول في مغامرة أخرى، قلب الاوضاع لتمرير نواياه الخبيثة.
في كلمة له في الجلسة المفتوحة لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الأحد قال لاريجاني: يبدو أن السيد ترامب لا يفهم أن أرض سورية ونفطها، ملكان للحكومة والشعب في سوريا، وأن الولايات المتحدة ليس لها الحق في غزو تلك البلاد والاستيلاء على حقول النفط.
وفي إشارة إلى تصريحات ترامب حول المنطقة، أوضح لاريجاني: هو (ترامب) يواصل خطابه الوقح، ويقول: يجب أن نحصل على النفط في العراق أيضا، ولم يتحقق له هذا الامر ، السيد ترامب يعلم ان الادارة الامريكية والجيش الامريكي حاولا السيطرة على النفط العراقي، لكن المرجعية الواعية في النجف الاشرف والقادة الشرفاء والشعب العراقي الرشيد، لم يسمحوا بهذه الخيانة من قبل الأمريكيين، منوها الى ان امريكا تمارس هذه السياسة الخفية والتي باتت اليوم علنية تجاه الشرق الاوسط و الدول النفطية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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