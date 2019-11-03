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رقم الخبر: 267393 تاريخ النشر: تشرين الثاني 03, 2019 الوقت: 09:53 الاقسام: محليات  
عمدة طهران: طرق علاج مشاكل المدن الكبرى في العالم متشابهة

عمدة طهران: طرق علاج مشاكل المدن الكبرى في العالم متشابهة

يعتقد عمدة طهران بيروز حناجي، أن مشاكل المدن الكبرى في العالم مشتركة، وبالتالي سيكون حلها متشابه.
في الحفل الختامي لجائزة اللبنة الذهبية الرابعة الذي اقيم في برج ميلاد بطهران مساء السبت، أستشهد "بيروز حناجي" بتلوث الهواء والازدحام المروري وتغير المناخ والاحتباس الحراري، من المشاكل الشائعة المشتركة، وقال حناجي أن الفقر والتهميش والمياه والصرف الصحي وتقليل استخدام الوقود الأحفوري من التجارب المشتركة بين المدن، مضيفا: إن اقامة هذه الجائزة العالمية، هي محاولة لتبادل تجارب المدن وتقييم جهود الإدارة الحضرية المختلفة لارتقاء الحياة في المدن الكبرى.
واشار عمدة طهران الى توسيع المدن في ايران وقال : في إيران كانت لدينا مدينة واحدة كبيرة حتى العقد الخامس، واليوم نواجه 15 مدينة كبرى أو مدن على وشك أن تصبح كبرى، كما ان نسبة سكان الحضر إلى سكان الريف كانت في العقد الخامس من القرن الماضي 30 الى 70 بالمائة، ووفقا لآخر تعدادات رسمية، أصبحت النسبة الآن معكوسة تماما ؛ وهذا يحدث أيضا بمعدل أبطأ في العالم.
 وصرح حناجي في اشارة الى جائزة اللبنة الذهبية : حاولنا ان تكون هذه الجائزة فرصة لرفع جودة مدينتنا وتقدير جهود زملائنا الجيدين في جميع أنحاء العالم.
ونظمت جائزة اللبنة الذهبية في ثلاث دورات من عام 2014 الى 2016، واقيمت هذا العام تحت شعار "بناء مدن ذكية ومستدامة و مهيئة للجميع" .
واقيم حفل جائزة اللبنة الذهبية برعاية بلدية طهران ومشاركة عدد من المسؤولين والخبراء المحليين والأجانب في مجال ادارة المدن وتحسين ظروف الحياة فيها وذلك بالتزامن مع "اليوم العالمي للمدن".
وشارك ممثلون عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، ومنظمة متروبوليس الدولية، والجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم (ISOCARP)، ومنتدى رؤساء بلديات آسيا (AMF) .
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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