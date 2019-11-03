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رقم الخبر: 267390 تاريخ النشر: تشرين الثاني 03, 2019 الوقت: 09:55 الاقسام: عربيات  
تحالف الفتح العراقي يرفض تدخل الخارجية الأمريكية في الشأن العراقي

تحالف الفتح العراقي يرفض تدخل الخارجية الأمريكية في الشأن العراقي

رفض تحالف الفتح العراقي، أمس السبت، تدخل وزير الخارجية الأمريكية "مايك بومبيو" بالشأن العراقي وعلى وجه الخصوص التدخل بالتظاهرات الشعبية التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب.
وقال النائب عن التحالف في البرلمان العراقي "محمد كريم البلداوي" في تصريح صحفي، ان "التوتر الشعبي والأوضاع السياسية الراهنة في البلاد لا تتحمل أي تدخل خارجي أمريكي أو غيره".
وأضاف، ان "مصير الشعب يجب أن يحدده أبناء الشعب وليس بالتدخلات الخارجية".
وأكد البلداوي على ان "تدخل بومبيو بالشأن الداخلي والتظاهرات الشعبية التي تشهدها البلاد أمر مرفوض بشكل قطعي".
واشار الى ان "الشعب والمرجعية الدينية رافضين لأي تدخل خارجي".
وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت، السبت، موقف الحكومة العراقية الداعي إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، سيما بشأن الاحتجاجات الشعبية، وذلك في إشارة إلى البيانات الصادرة من الولايات المتحدة ومنظمات دولية، والتعليق الذي جاء على لسان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، قبل أمس الجمعة، حول التظاهرات العراقية، الأمر الذي استنكرته الجماهير العراقية واعتبره المراقبون تدخلا في  الشأن الداخلي العراقي.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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