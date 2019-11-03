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رقم الخبر: 267389 تاريخ النشر: تشرين الثاني 03, 2019 الوقت: 09:55 الاقسام: محليات  
مسؤول برلماني: الجمهورية الاسلامية مناهضة بطبيعتها للاستكبار

مسؤول برلماني: الجمهورية الاسلامية مناهضة بطبيعتها للاستكبار

اكد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني مجتبى ذوالنوري بان الجمهورية الاسلامية الايرانية مناهضة بطبيعتها للاستكبار.
وفي تصريح له السبت خلال ندوة عقدت في مدرسة "معصومية" في مدينة قم المقدسة جنوب العاصمة طهران، قال ذوالنوري، ان طبيعة الجمهورية الاسلامية الايرانية مناهضة للاستكبار ولو سلبنا هذه الميزة منها فانها سوف لن تنسجم مع طبيعتها الدينية.
واضاف، ان اميركا اليوم تمثل نظام الهيمنة وبعض الدول مثل بريطانيا والمانيا داعمة لنظام الهيمنة والبعض الاخر من الدول تابعة لارادة نظام الهيمنة وبعض الدول كالسعودية والامارات هي بمثابة البقرة الحلوب وتلعب دور الخادم لنظام الهيمنة.
وقال، ان هنالك بعض الدول كالصين تخوض مواجهة اقتصادية مع نظام الهيمنة وان اسلوب المواجهة مبني على اساس المصالح الاقتصادية.
واكد المسؤول البرلماني بان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تخوض المواجهة والحرب والتحدي مع نظام الهيمنة على اساس مبادئ ذاتية وقيمية وماهوية واضاف، انه وفقا لدين الاسلام ينبغي علينا مقارعة الاستكبار وعالم الهيمنة ولكن ينبغي تحديد وتبيين هذه المسالة بصورة صحيحة في الجامعات والمراكز العلمية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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