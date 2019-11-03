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رقم الخبر: 267386 تاريخ النشر: تشرين الثاني 02, 2019 الوقت: 20:44 الاقسام: سياحة  
وزير السياحة: لدينا مليون موقع تاريخي معروف

وزير السياحة: لدينا مليون موقع تاريخي معروف

أعلن وزير التراث الثقافي والسياحة والتحف اليدوية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم السبت، ان لدى ايران في الوقت الحاضر مليون موقع تاريخي، وبعض هذه الابنية التاريخية هي تحت تصرف سائر الاجهزة الحكومية.

وفي تصريحه للمراسلين، قال علي اصغر مونسان: لقد دخلت ادارة التراث الثقافي التابعة للوزارة في موضوع رصد الابنية التاريخية التي تحتاج الى ترميم وصيانة، وتخضع لتصرف سائر الاجهزة الحكومية، وبعض هذه الابنية مرتبطة بمنظمة الاوقاف.
ولفت الى ان لدينا كذلك اشياء تاريخية عديدة في الاوقاف، وبعضها نسخ قرآنية ولابد من الحفاظ عليها بشكل خاص.
وأضاف: لدينا مليون موقع تاريخي معروف في البلاد، وان ميزانيتنا في الحفاظ عليها وصيانتها محدودة، كما ان جزءا من هذه الابنية والمواقع التاريخية هي تحت تصرف منظمة الاوقاف والشؤون الخيرية، من قبيل مراقد الاولياء.
ولفت الوزير مونسان الى ان الوزارة بادرت وبالتعاون مع الاوقاف الى ترميم المساجد التاريخية، معربا عن امله بزيادة مساحات المتاحف التابعة للاوقاف.

 
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