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رقم الخبر: 267385 تاريخ النشر: تشرين الثاني 02, 2019 الوقت: 20:42 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يبعث رسائل لزعماء دول الخليج الفارسي والعراق

الرئيس روحاني يبعث رسائل لزعماء دول الخليج الفارسي والعراق

أعلن المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم السبت، انه بعد تقديم الرئيس الايراني مبادرة هرمز للسلام في الجمعية العامة للامم المتحدة، بادر الرئيس بإرسال نصها الكامل الى زعماء دول مجلس تعاون الخليج الفارسي والعراق.

وردا على سؤال للمراسلين بشأن الاخبار التي تحدثت عن ارسال رسالة من رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الى زعماء دول مجلس تعاون الخليج الفارسي والعراق، أيد عباس موسوي هذا الخبر، وقال: بعد تقديم الرئيس الايراني مبادرة هرمز للسلام في الجمعية العامة للامم المتحدة، بادر الرئيس بإرسال نصها الكامل الى زعماء دول مجلس تعاون الخليج الفارسي والعراق، حيث دعا فيها الى تشريك المساعي بين الجميع من اجل بحثها وتنفيذها.
وأضاف موسوي: ان هذا الامر يثبت جدية الجمهورية الاسلامية الايرانية والاهمية التي توليها لدول المنطقة في توفير الامن والاستقرار في منطقة الخليج الفارسي.
وأردف المتحدث الايراني ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيرسل قريبا رسالة في هذا المجال الى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة.

 
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