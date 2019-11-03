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رقم الخبر: 267382 تاريخ النشر: تشرين الثاني 02, 2019 الوقت: 20:21 الاقسام: عربيات  
تقرير أمريكي عن الإرهاب ينتقد السعودية والإمارات

تقرير أمريكي عن الإرهاب ينتقد السعودية والإمارات

خلص تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول الإرهاب لعام 2018، إلى أن الإمارات ظلت خلال عام 2018 محطة إقليمية ودولية لتنقلات المنظمات الإرهابية، معتبراً أن القدرات التشغيلية والاعتبارات السياسية بالإمارات أعاقت تجميد ومصادرة الأصول الإرهابية.

وبيّن التقرير، الذي نشر الجمعة، أن إستغلال الجهات غير القانونية للأنظمة المالية بالإمارات يشكل مصدر قلق كبير، إضافة إلى حاجتها لمؤسسات مالية وكوادر لإنفاذ العقوبات الأممية على تنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين.

كذلك أكد التقرير أن بعض الكتب الدراسية السعودية ما زالت تتضمن لغة تحرّض على التمييز وعدم التسامح والعنف، إلى جانب مواصلة المملكة الدعم للآراء غير المتسامحة بعدد من البلدان.

وأشار التقرير إلى "إعتقال ناشطين وأكاديمين ودعاة في السعودية"، في حين دافعت المملكة عن تلك الإعتقالات بأنها لصالح الأمن القومي.

وأوضح التقرير أن الصدع بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر يعيق التعاون في مكافحة الإرهاب، في إشارة إلى الأزمة الخليجية، واتهام السعودية وشركائها لقطر بدعم الارهاب.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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