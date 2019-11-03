* المتحدث باسم الجيش اليمني يدعو الشعب السواني بمطالبة سلطاته بالإنسحاب من التحالف السعودي * العدوان يواصل غاراته على المحافظات اليمنية والأحياء المدنية فيها

كشف المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، عن حصيلة القتلى من مرتزقة الجيش السوداني المشارك في العدوان على اليمن، مؤكدا أنها تتجاوز الـ8 آلاف قتيل ومصاب.

وقال العميد سريع في مؤتمر صحفي له، السبت، إن القتلى السودانيين في الجنوب وتعز والساحل الغربي حتى الشهر الماضي بلغ أكثر من 2049 قتيلًا فيما إجمالي القتلى في جميع الجبهات بلغ 4253 جندياً.

ولفت إلى أنه في عامي 2015 و2016 بلغ عدد القتلى السودانيين 850 قتيلًا.

كما كشف المتحدث العسكري عن مناطق تواجد مرتزقة السودان، قائلاً: إن ما يسمى باللواء الخامس حزم وقوامه 5 آلاف جندي سوداني يتمركز في الخوبة، وفي صامطة يتمركز اللواء السادس.

وأضاف: في منطقة مجازة يصل قوام الجنود السودانيين إلى 2000 وفي سقام كتيبة قوامها 600 جندي وفي الساحل الغربي تتمركز ستة ألوية سودانية والمعلومات تفيد بترحيل ثلاثة منها قوامها 6000 جندي وضابط، أما في عدن ولحج يتواجد 1000 جندي وضابط موزّعين في رأس عباس وفي مطار عدن وقاعدة العند الجوية.

وأشار في المؤتمر الصحفي، الذي عرض فيه شهادات لأسرى سودانيين وصوراً لجثث تركت في الصحاري، إلى أنه خلال العامين الماضيين سجلت جرائم وانتهاكات إرتكبها مرتزقة سودانيون وصلت إلى حد الإغتصاب، مؤكدا أن الزج بالأطفال في القتال ضمن الجرائم والإنتهاكات المرتكبة من قبل قيادة مرتزقة الجيش السوداني.

وذكر العميد يحيى سريع أن تحالف العدوان يعتمد على مرتزقة الجيش السوداني ولا يتعامل معهم كالمرتزقة العاملين في الشركات الأمنية الأجنبية، لافتا إلى أن جميع الأسرى من الجيش السوداني تم التعامل معهم بكل إنسانية وفق الدين والأخلاق.

واعتبر أن إستمرار مشاركة السودان في العدوان على اليمن لا تخدم سوى أجندات السلطة وتحالف العدوان، مشيرا الى أن هناك ألوية سودانية تتمركز في جبهات الحدود تحت إشراف سعودي وأخرى في الجنوب والساحل الغربي تحت إشراف إماراتي.

وتوعد بالقول: استمرار المشاركة السودانية في العدوان على اليمن يفرض على قواتنا إتخاذ خطوات جادة لإجبارهم على المغادرة، وقال: القوات السودانية المتواجدة داخل اليمن تعتبر أهدافاً مشروعة وأي تشكيلات أخرى تساند تحالف العدوان بغض النظر عن مكان تواجدها".

وأهاب متحدث بإسم القوات المسلحة بكافة الشرفاء من أبناء السودان الحفاظ على دماء وأرواح ما تبقى من جنودهم وذلك بسحبهم وإعادتهم الى أرضهم، مؤكدا أن القوات المسلحة اليمنية تمتلك القدرة الكاملة على إستهداف أي تشكيلات عسكرية جديدة من المرتزقة قبل وصولها إلى الأراضي اليمنية.

وذكر العميد يحيى سريع بأن الشعب السوداني تعرّض لحملة تضليل إعلامي كغيره من شعوب المنطقة لحجب الحقائق عنه.

هذا وواصل العدوان السعودي الأمريكي، الجمعة، شن غاراته وقصفه على عدد من المحافظات مخلفا شهداء وجرحى ومحدثا دمارا في الممتلكات العامة والخاصة، فيما واصل الغزاة والمرتزقة في الحديدة خروقهم لاتفاق السويد.

ففي محافظة صعدة استشهد شاب وامرأة وأصيب أربعة آخرون بينهم أطفال جراء غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على منازل المواطنين في منطقة العشة بمديرية باقم، كما استهدفت الوحدات الصاروخية ومدفعية الجيش السعودي ممتلكات المواطنين بذات المديرية.

وشن طيران العدوان 3 غارات على منطقة البقع في مديرية كتاف بصعدة، وغارة على مجازة عسير.

وفي محافظة صنعاء شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على معسكر الفريجة بمديرية أرحب.

أما في محافظة الحديدة قصف مرتزقة العدوان بالمدفعية وبمختلف الأسلحة الرشاشة مدينة الدريهمي المحاصرة، كما إستهدفوا بـ 8 قذائف مدفعية قرية الشعب بمديرية حيس.

وأطلق الغزاة والمرتزقة 15 قذيفة مدفعية واستهدفوا بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة منطقتي الجاح والقرشية في مديرية بيت الفقيه.

واستحدثت جرافة عسكرية للغزاة والمرتزقة تحصينات قتالية جنوب قرية الشرف في كيلو16.

هذا وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أن طيران العدوان شن أكثر من 52 غارة جوية على محافظتي صعدة وحجة.