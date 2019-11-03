أكد رئيس وزراء الهند نارندرا مودي والمستشارة الالمانية، انجيلا ميركل، في بيان مشترك، دعمهما الكامل للإتفاق النووي.

وأورد موقع "اردو بوينت" الالكتروني، ان الهند والمانيا أكدتا في البيان المشترك الصادر في ختام زيارة ميركل الى نيودلهي دعمهما الكامل للإتفاق النووي مع ايران.

وحسب البيان فقد دعا الجانبان ايران للإلتزام بالإتفاق النووي وأضافا بأن القضايا المتعلقة بالإتفاق النووي يجب حلها وتسويتها بصورة سلمية وعبر المفاوضات السياسية وإجراءات بناء الثقة وكذلك بذل الجهود لخفض التوترات القائمة.

وكانت المستشارة الالمانية قد زارت نيودلهي على رأس وفد يومي الخميس والجمعة.

وأصدر الجانبان في ختام الزيارة بيانا مشتركا ووقعا على 11 إتفاقية لتطوير التعاون الثنائي.

يذكر ان ايران وبعد خروج اميركا من الإتفاق النووي إستمرت لأكثر من عام على الالتزام الكامل بالإتفاق ومن ثم وبسبب عدم وفاء الأطراف الاوروبية بالتزاماتها في إستفادة ايران من المصالح الاقتصادية المترتبة على الإتفاق، فقد شرعت منذ عدة أشهر بخفض إلتزاماتها وقامت لغاية الآن بثلاث خطوات في هذا الصدد وأعلن كبار المسؤولين الايرانيين أخيرا إستعداد طهران لإتخاذ الخطوة الرابعة أيضاً في حال إستمرار عدم وفاء الاوروبيين بالتزاماتهم.