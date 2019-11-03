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رقم الخبر: 267376 تاريخ النشر: تشرين الثاني 02, 2019 الوقت: 18:31 الاقسام: دوليات  
جونسون سيتخلى عن التهديد بالخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

جونسون سيتخلى عن التهديد بالخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

ذكرت صحيفة التايمز يوم السبت أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيتخلى عن التهديد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وذلك في البيان الانتخابي لحزب المحافظين مضيفة أن التركيز سيكون على القبول باتفاقه بشأن الخروج.

كان جونسون قد تعهد في السابق بخروج بريطانيا من التكتل يوم 31 أكتوبر تشرين الأول سواء بالتوصل إلى اتفاق أم لا لكن أعضاء مجلس العموم صوتوا لصالح قانون يجبره على السعي لتمديد الخروج إلى 31 يناير كانون الثاني.

أثرياء بريطانيا يستعدون لمغادرة البلاد حال فوز كوربين بالانتخابات

من جهة أخرى قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الأثرياء يستعدون لمغادرة المملكة المتحدة على الفور إذا أصبح جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال المعارض، رئيسًا للوزراء ، خشية أن يخسروا مليارات الجنيهات حال "لاحق" النخبة الثرية بفرض ضرائب جديدة ، وضوابط رأس مال محتملة ، وفرض قيود على المدارس الخاصة.

وقال المحامون والمحاسبون عن أغنى العائلات في المملكة المتحدة إنهم تلقوا العديد من المكالمات والاستفسارات من مليونيرات ومليارديرات يطلبون المساعدة والمشورة بشأن الانتقال من البلدان وتحويل الثروات إلى الخارج وتقديم الهدايا المبكرة لأطفالهم لتجنب تهديد زعيم حزب العمال بفرض الضرائب على الميراث الذى يتجاوز 125000 جنيه إسترليني.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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