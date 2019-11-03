تركيا بصدد ترحيل هولنديتين من زوجات عناصر "داعش"

تعتزم السلطات الأمنية التركية ترحيل مواطنتين هولنديتين من زوجات عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، جرى توقيفهما عقب دخولهما الأراضي التركية من سوريا بطريقة غير قانونية.

وقامت السلطات الأمنية في تركيا بتسليم المواطنتين الهولنديتين للمديرية العامة لإدارة الهجرة، وذلك لاتخاذ إجراءات ترحيلهما.

وقالت مصادر مطلعة، إن "كوثر. س" و"فاطمة. هـ" تعرفتا من هولندا عام 2013 على اثنين من عناصر "داعش" عبر الإنترنت، وجاءتا إلى تركيا ومنها إلى سوريا للزواج منهما.

وأوضحت المصادر أن "كوثر" و"فاطمة" عبرتا إلى سوريا بطريقة غير قانونية باستخدام قضاء "ريحانلي" التابع لولاية هطاي جنوبي تركيا، المتاخمة للحدود السورية.

ووفقا للمصادر، فإن "كوثر" و"فاطمة" تزوجتا من عنصري "داعش"، وأنجبت الأولى طفلين والأخيرة طفلا واحدا، وقتل أحد الزوجين جراء هجوم بقذيفة هاون، والآخر في حادث سير.

"كوثر" و"فاطمة"، أرادتا في وقت لاحق العودة إلى هولندا مع أطفالهن، وتقدمتا بطلب إلى السفارة الهولندية لدى أنقرة، بعد الدخول من سوريا إلى تركيا بطريقة غير قانونية بمساعدة أقاربهن.

وتواصلت السفارة الهولندية مع السلطات التركية، لتتمكن قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن أنقرة من توقيف "كوثر" و"فاطمة".

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام هولندية أن حكومة البلاد بدأت إجراءات لتجريد "فاطمة. هـ" من الجنسية لعرقلة عودتها إلى هولندا.

ولا تبدي الحكومة الهولندية ترحيبا بعودة مواطنيها المنتمين لـ "داعش".