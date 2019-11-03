استشهد شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران فجر السبت اثر غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي على مواقع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وأعلن أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة استشهاد الشاب أحمد الشحري 27 عامًا من سكان خان يونس جنوب قطاع غزة متأثرا بجراح أصيب بها خلال القصف الاسرائيلي على خان يونس. وكان القدرة أعلن في ساعة الفجر الأولى إصابة ثلاثة فلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على خان يونس جنوب القطاع، واصفة حالة أحد المصابين بالخطيرة.

وفي تفاصيل القصف، استهدفت طائرات عسكرية إسرائيلية قرابة 13 موقعا للمقاومة الفلسطينية في مناطق مختلفة من قطاع غزة بعشرات الصواريخ. وأغارت الطائرات الحربية على موقع بدر التابع لكتائب القسام جنوب غرب مدينة غزة بثلاثة صواريخ قبل أن تقصف موقع البحرية بثلاث اخرى. وقصفت طائرات الاحتلال موقعي فلسطين وعسقلان التابعين للمقاومة شمال قطاع غزة بعدد من الصواريخ من طائرات حربية من طراز اف ستة عشر.

وفي دير البلح، أغارت الطائرات الاسرائيلية مستهدفة موقع القسطل بصاروخ استطلاع اتبعته بصواريخ من طائرة حربية وأرضا زراعية غرب النصيرات وسط القطاع. كما أغارت طائرات الاحتلال على موقعين للمقاومة شرقي محافظة خان يونس وغربها، وأرضا زراعية بمنطقة المنطار شرق مدينة غزة. واستهدفت الطائرات موقع الحشاشين التابع للمقاومة برفح موقعة أضرارا مادية في جميع المواقع وفي عدد من منازل السكان القريبة.

كما تصدت المضادات الأرضية التابعة للمقاومة لطائرات الاحتلال وأطلقت صليات من نيرانها تجاهها.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف عدة أهداف تابعة للمقاومة في قطاع غزة ردًا على اطلاق الصواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة. وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال أن قرابة 10 صواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة تصدت القبة الحديدية لثمانية منها". وكان قرابة 100 فلسطيني أصيبوا بجراح مختلفة جراء قمع قوات الاحتلال مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة الجمعة.

في السياق حمّلت كل من حركتي "حماس" و"الجهاد" الاحتلال الاسرائيلي تبعات التصعيد على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم حركة "حماس" فوزي برهوم إن قصف الاحتلال مواقع المقاومة وشعبنا في قطاع غزة استمرار لمسلسل العدوان والإجرام الإسرائيلي بحق شعبنا ومقاومته، كما اعتبره تصعيدا خطيرا بحق المدنيين الأبرياء، يتحمل وحده تبعاته وتداعياته.

وأضاف برهوم أن حجم الاعتداءات التي طالت العديد من مواقع المقاومة يعكس نوايا العدو المسبقة بالتدمير والتخريب، مؤكدا أن قتل الأبرياء وتفجير الأوضاع مع المقاومة لن يرتد إلا في وجه الاحتلال.

ونعى برهوم الشهيد أحمد الشحري الذي ارتقى جراء القصف الإسرائيلي، مشددا على أن دماء أبناء الشعب غالية ولن نسمح للاحتلال باستباحتها والتجرؤ عليها، أو أن تكون غزة ساحة لتصدير أزماته الداخلية.

وقال "إن جرائم الاحتلال لن تكسر صمودنا، ولن تثنينا عن المضي قدما في طريق الجهاد والمقاومة دفاعا عن شعبنا ومواجهة العدوان".

بدوره، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نافذ عزام أن ما يجري من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة هو امتداد للجريمة وللمأساة التي حلّت بالشعب الفلسطيني بتشجيع ودعم بريطاني.

وأضاف عزام في تصريح صحفي أنه "على الرغم من حجم ومستوى الاٍرهاب الإسرائيلي وأدوات القتل والترويع والحصار، الا أن ذلك كله فشل في دفع الفلسطينيين نحو التخلي عن أرضهم، وها هم اليوم يؤكدون أنهم لم ولن ينسوا حقهم في فلسطين، رغم مرور 102 عاما على وعد بلفور المشؤوم".

وأوضح عزام أن الفلسطينيين لن يستسلموا للواقع الذي أسس له وعد "بلفور"، موضحا أن هذا الوعد البريطاني الأسود تسبب في تشريد الشعب الفلسطيني وشجع على ارتكاب المجازر الوحشية بحقه.

وأكد عزام على أن الفلسطينيين في ذكرى وعد "بلفور" لن يتوقفوا عن الكفاح ولن يخضعوا للضغوط والترهيب والابتزاز، وسيقفون بقوة في وجه الحلقة الجديدة المسماة "صفقة القرن" لتصفية قضيتهم المقدسة.

وطالب القيادي في الحركة بالضغط على بريطانيا لتقدم اعتذار واضح عن مسؤوليتها في المعاناة التي عاشتها أجيال متعاقبة بسبب وعد "بلفور" ونتائجه.

من جهة اخرى أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “القيادة العامة” أن إسقاط الوعود البلفورية العربية ونهج المساومة هو السبيل لحماية القضية الفلسطينية من التصفية لافتة إلى أن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس برنامج المقاومة ضرورة استراتيجية لمسار الوحدة والتحرير.

ودعت الجبهة في بيان لها بالذكرى الثانية بعد المئة لوعد بلفور إلى ضرورة إعادة الثقة بين المقاومة والشعب الفلسطيني والارتقاء بالأداء السياسي والتنظيمي والعسكري وإسقاط سياسة الوهم والمفاوضات الذليلة مؤكدة أن القضية الفلسطينية باعتبارها قضية الأمة العربية والإسلامية وكل حر في العالم تتطلب تجذير العلاقة الكفاحية مع محور المقاومة لتكون فلسطين قاعدته ورأس الحربة فيه.

وفي بيان مماثل جددت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني التأكيد على أن وعد بلفور المشؤوم باطل ولا يستند لأي أسس قانونية ويأتي في سياق المشروع الاستعماري في اتفاقات سايكس بيكو مبينة أن مواجهة الاحتلال وسياساته العدوانية والتصدي لما يسمى “صفقة القرن” والخطط الأمريكية هو الخيار الذي اختاره الشعب الفلسطيني لحماية حقوقه الوطنية.

وأشارت الجبهة إلى أن موقف الشعب الفلسطيني الصامد في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل صمام الأمان للقضية والحقوق الفلسطينية وحافزاً على الاستمرار في المقاومة والانتفاضة بكل أشكالها حتى إنهاء الاحتلال.

وبينت الجبهة أن صمود وانتصار سورية هو انتصار للقضية الفلسطينية وتأكيد على وحدة القضية والهدف والمصير.

من جانبها جددت هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني في بيان مماثل رفضها المطلق لوعد بلفور معتبرة أنه جريمة ضد الإنسانية والقوانين والأعراف الدولية.

وأكدت الهيئة تمسكها بالمقاومة سبيلاً لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني المشروعة في التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس داعية كل القوى والفصائل والمنظمات الفلسطينية إلى وحدة الصف والكلمة لإسقاط المؤامرات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية العادلة.

وأعربت الهيئة في بيانها عن فخرها واعتزازها بمشاركتها الفاعلة في الدفاع عن استقلال ووحدة الأراضي السورية إلى جانب أبطال الجيش العربي السوري البواسل.

بدورها وصفت القيادة القطرية الفلسطينية لحزب البعث العربي الاشتراكي وعد بلفور المشؤوم بالجريمة الاستعمارية الصهيونية النكراء التي بنيت عليها نكبة فلسطين الكبرى موضحة أن الكيان الصهيوني رغم الدعم اللامحدود من الإدارات الأمريكية المتعاقبة ودوائر المجتمع الغربي وتواطؤ بعض الأنظمة العربية لم يستطع أبداً اقتلاع عروبة فلسطين وحتمية استرجاعها من ذاكرة ووجدان الشعب الفلسطيني.

ودعت القيادة إلى الوحدة بين الفصائل الفلسطينية على قاعدة الميثاق الوطني الفلسطيني وإسقاط كل الاتفاقيات المشبوهة وإعادة الاعتبار لإرادة المقاومة والكفاح المسلح وصولاً إلى تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني.

بدورها اعتبرت اللجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة الوعد بمثابة جريمة إنسانية ارتكبها وزير المستعمرات البريطانية آرثر جميس بلفور من خلال تصريحه الذي يخالف فيه القوانين الإنسانية الدولية.

وأشارت اللجنة إلى أن المؤامرة على الشعب الفلسطيني لم تتوقف يوماً من أجل تهويد الأرض العربية واستباحة مقدساتها لافتة إلى أن هذا الشعب يؤكد على مقاومته للمشاريع الصهيونية متسلحاً بإيمانه بحقه في أرضه وبانتمائه لأبناء أمته العربية الذين وقفوا معه وساندوه في مواجهة ذلك المشروع.

وأكدت اللجنة وقوف الشعب الفلسطيني في محور المقاومة إلى جانب سورية العروبة التي تعرضت لمؤامرة كونية من أجل ثنيها عن مواقفها الوطنية والقومية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وفي الثاني من تشرين الثاني 1917 كان الوعد المشؤوم الذي قدمه وزير خارجية بريطانيا آرثر بلفور لزعيم الحركة الصهيونية جيمس روتشيلد والذي منح بموجبه اليهود المنتشرين في العالم الحق في إقامة “وطن قومي” لهم في فلسطين بناء على المقولة المزيفة “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض” فكانت معاناة الشعب الفلسطيني الذي وقع ضحية لمكائد ومؤامرات المستعمرين وأطماع الصهيونية العالمية.