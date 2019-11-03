أقر المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي، خلال إجتماعه أمس السبت بحضور رؤساء السلطات الايرانية الثلاث، أقر قانون حظر استيراد السلع التي يمكن إنتاجها محلياً، وذلك بهدف دعم المنتجين المحليين وتعزيز فرص العمل في البلاد.

وعقد المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي إجتماعه الحادي والأربعين بحضور رؤساء وجمع من أعضاء السلطات الايرانية الثلاث.

وقدم وكيل وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، خلال الاجتماع، تقريراً حول أداء هذه الوزارة على صعيد الاستيراد والصادرات؛ وتقرر على أثره منع استيراد البضائع الأجنبية التي يمكن إنتاجها في الداخل وسد حاجة الأسواق المحلية عبر ذلك، دعماً للمنتجين المحليين ومن أجل زيادة فرص العمل في البلاد.

من جانبه، قدم رئيس منظمة التخطيط والموازنة تقريراً بشأن الإصلاحات الهيكلية في الميزانية والإجراءات المتبعة في هذا

الخصوص.

كما تم خلال الاجتماع بحث موضوع تعديل بنية النظام الضريبي المبني على رفع الأساس الضريبي ونسبته مع إجمالي الناتج المحلي وتوفير المصادر الثابتة والتوجهات الضريبية في دعم زيادة الإنتاج ودعم الشرائح ذات الدخل الواطئ.