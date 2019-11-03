أكد وزير الاقتصاد الهندي، نيرمالا سيتارمان، على استفادة بلاده من ميناء جابهار (الواقع جنوب شرق ايران) للتجارة مع أفغانستان.

وذكرت صحيفة "إكونوميك تايمز"، ان سيتارمان قال في تصريح صحفي بعد لقائه وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوجين: لقد أوضحنا لأميركا موقف الهند إزاء الحظر على ايران، وأكدنا بصورة خاصة على حاجة الهند لمواصلة التجارة مع أفغانستان عبر ميناء جابهار. وأضاف: إننا ولأسباب استراتيجية وأسباب أخرى أيضاً بحاجة لمواصلة الاستفادة من ميناء جابهار.

وأكد وزير الاقتصاد الهندي إلتزام بلاده بالمساعدة في عملية التنمية في أفغانستان، وقال: انه حينما تعارض باكستان أن يتم استخدام أراضيها للتجارة بين الهند وأفغانستان، فمن الضروري الاستمرار في الاستفادة من ميناء جابهار.