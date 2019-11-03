  • الأحد ٥ ربیع الاول ١٤٤١
  • الأحد , نوفمبر 03, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267370 تاريخ النشر: تشرين الثاني 02, 2019 الوقت: 17:57 الاقسام: اقتصاد  
وزير الإقتصاد الهندي يؤكد على إستخدام ميناء جابهار للتجارة مع أفغانستان
بعد لقائه وزير الخزانة الأميركي..

وزير الإقتصاد الهندي يؤكد على إستخدام ميناء جابهار للتجارة مع أفغانستان

أكد وزير الاقتصاد الهندي، نيرمالا سيتارمان، على استفادة بلاده من ميناء جابهار (الواقع جنوب شرق ايران) للتجارة مع أفغانستان.

وذكرت صحيفة "إكونوميك تايمز"، ان سيتارمان قال في تصريح صحفي بعد لقائه وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوجين: لقد أوضحنا لأميركا موقف الهند إزاء الحظر على ايران، وأكدنا بصورة خاصة على حاجة الهند لمواصلة التجارة مع أفغانستان عبر ميناء جابهار. وأضاف: إننا ولأسباب استراتيجية وأسباب أخرى أيضاً بحاجة لمواصلة الاستفادة من ميناء جابهار.

وأكد وزير الاقتصاد الهندي إلتزام بلاده بالمساعدة في عملية التنمية في أفغانستان، وقال: انه حينما تعارض باكستان أن يتم استخدام أراضيها للتجارة بين الهند وأفغانستان، فمن الضروري الاستمرار في الاستفادة من ميناء جابهار.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0624 sec