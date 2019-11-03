دعت وزارة الخارجية العراقية، السبت، جميع الأطراف الخارجية لضرورة الالتزام بمبدأ احترام السيادة وعدم التدخل بالشأن العراقي.

وقالت الخارجية في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك": "مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح، وصدور بيانات من دول أجنبية ومنظمات دولية، تؤكد الحكومة العراقية على احترام إرادة العراقيين في المطالبة بحقوقهم التي ضمنها لهم الدستور العراقي... وتعليقا على ردود الأفعال التي صدرت عن الجهات الأجنبية بخصوص الوضع الراهن في العراق، فإن الحكومة العراقية تدعو جميع الأطراف إلى ضرورة الالتزام بمبدأ احترام السيادة، وعدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي".

وشددت الوزارة في بيانها "على ما ورد في خطاب المرجعية الدينية في الجمعة، الذي يؤكد على أن احترام إرادة العراقيين في تحديد النظام السياسي والإداري لبلدهم من خلال إجراء الاستفتاء العام على الدستور، والانتخابات الدورية لمجلس النواب، ويؤكد -أيضا- على أن ما يلزم من الإصلاح موكول إلى اختيار الشعب العراقي بكل أطيافه وألوانه من أقصى البلد إلى أقصاه، وليس لأي شخص، أو مجموعة، أو توجه ما، أو أي طرف إقليمي أو دولي أن يصادر إرادة العراقيين في ذلك، ويفرض رأيه عليهم".

وكانت وزارة الخارجية الاميركية أصدرت بيانا تدخلت فيه بشأن احداث العراق الأخيرة، دعت فيه الحكومة العراقية الى ما أسمته "الاستماع الى مطالب المتظاهرين وتخفيف القيود المتشددة المفروضة على حرية الصحافة والتعبير".

وزعم البيان بأن التحقيق الذي أجرته الحكومة في أحداث العنف في أوائل تشرين الاول/أكتوبر يفتقر الى المصداقية الكافية".

وزير الخارجية الاميركية، مايك بومبيو، قال في بيان له، الجمعة، ان "واشنطن تراقب الوضع عن كثب ومنذ البداية"، داعيا "جميع الأطراف إلى نبذ العنف الذي رافق التظاهرات الاخيرة" حسب تعبيره.

وتابع بومبيو "مع بدء الجهود التي أعلنها الرئيس برهم صالح، يجب تخفيف القيود الشديدة المفروضة مؤخرا على حرية الصحافة والتعبير".

ولفت الوزير الأمريكي إلى أن "حكومة الولايات المتحدة تواصل دعمها للمؤسسات العراقية والشعب العراقي وأمن العراق واستقراره وسيادته"حسب تعبير البيان، الا ان التجارب السابقة ثبتت بأن الدعم الاميركي يساوي التدخل فيما يخدم مصالحها بغض النظر عن مصالح تلك الدولة والشعب، وهناك العديد من الادلة التي تؤيد هذا الموضوع.

في السياق اكد الحشد الشعبي بالعراق، الجمعة، وقوفه الى جانب المتظاهرين في بغداد والمحافظات، ودعم مطالبهم المحقة وشعاراتهم الوطنية، محذرا من ايادي خارجية تعمل على خراب البلد.

وذكر الحشد في رسالته إلى المتظاهرين “حينما احتاجنا الوطن ونادتنا مرجعيتنا الرشيدة كنا اول من لبى وكنا اول من وقف على سواتر العز وكنا في المقدمة دائما ولم ولن نتراجع يوما عن موقف يحتاج وطننا ان نتواجد فيه”.

وأضاف :”ها نحن اليوم، نقف معكم وقفة واحدة نطالب معكم بحقوقكم وندعم مطالبكم المشروعة ونكون معكم صفا واحد ونقف كالبنيان المرصوص لتحقيقها”.

وأوضح الحشد، :”شعبنا الكريم نحن معكم وندعم مطالبكم المحقة وشعاراتكم الوطنية ومستعدون ان نضحي بارواحنا من اجلكم واجلها ولاننا منكم وبكم وواجبنا الدفاع عن هذه الدولة وعن هذا الشعب فاننا نراقب الاوضاع بكل حرص ودقة ونمتلك من المعلومات ما يؤكد ان هناك ارادات اجنبية وعناصر دخيلة واهواء سياسية تتربص بكم وبهذا الوطن وتريد ان تدفع به الى حافة الهاوية وأن تحدث الفتنة والاقتتال الداخلي والفوضى والخراب وبهذا يريدون ان يحرفوا مطالبكم ويشوهوا تظاهراتكم بالاعتداء والقتل او بالكلام والهتاف ضد مرجعيتكم الدينية وحشدكم المقدس”.

وأكد :”سنستمر في جبهات القتال وسواتر الشرف، صدورنا امام اعدائنا دفاعا عنكم وعن مقدساتنا ومرجعيتنا وانتم تستمرون في ساحات التظاهر تطالبون بحقوق هذا الوطن الجريح والشعب المظلوم، لا تسَمحوا لأي كان بان يعتدي على القوات الامنية او يتجاوز على الاملاك العامة او الخاصة، ولا تسمحوا لأي كان ان يتجاوز على مرجعيتكم او حشدكم، قفوا مع اخوتكم وامسكوا ظهرهم مثلما مسكوا هم السواتر وادفعوا عنهم الظلم مثلما دفعوا عنكم الشر”.

وخاطب الحشد الشعبي المتظاهرين بالقول، :”استمروا في تظاهراتكم وحافظوا على سلميتها ولا تسمحوا لراكبي الامواج باستغلالكم كونوا عند حسن ظن اخوانكم دافعوا عنهم كما يدافعون عنكم عندها حتما سننتصر وتنتصرون، كما هزمنا دواعش الارهاب سنهزم دواعش الفساد وسيكون وطننا افضل الاوطان”.

وختم الحشد في بيانه، :”عهدنا لمرجعيتنا الدينية على الالتزام الكامل والدقيق بكل توجيهاتها وان نبقى صمام الأمان لهذا الشعب”.

من جانب آخر قامت شرطة مدينة كربلاء المقدسة بتوزيع اكثر من 6000 وجبة عشاء مساء الجمعة على المتظاهرين في فلكة الانتفاضة الشعبانية وسط المدينة.

وضمن أجواء من الألفة والطمأنينة والمحبة قامت كوادر قيادة شرطة كربلاء المتمثلة بشرطة النجدة والعلاقات والاعلام والشرطة المجتمعية وشؤون افواج الطوارئ بتوزيع اكثر من ٦٠٠٠ وجبة عشاء على المتظاهرين مساء الجمعة في فلكة الانتفاضة الشعبانية وسط المدينة وتأتي هذه المبادرة من اجل كسر الحواجز مع المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم التي كفلها الدستور العراقي ومشاركتهم بهذه الوقفة الوطنية.

فيما عبر المتظاهرون بحسب بيان لشرطة كربلاء، عن شكرهم وامتنانهم لقيادة الشرطة وهي تمد جسور التعاون مع اخوانهم ابناء المدينة في سبيل تقديم الدعم والحماية التامة لهم.

إلى ذلك أفادت مصادر محلية بإصابة 120 متظاهر بعضهم بحالة اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي السبت لتفريق تظاهرة أمام ميناء أم قصر بمحافظة البصرة جنوب العراق.

وأضافت المصادر أن صدامات ​​وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية أمام بوابة الميناء، أسفرت عن وقوع جرحى.

في سياق متصل قال التلفزيون العراقي إن ميناء أم قصر مؤمن بالكامل من قبل قوات الشرطة.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات شعبية واسعة، يطالب فيها المتظاهرون الحكومة بمحاربة الفساد والفاسدين وتقديمهم للعدالة، وكذلك توفير فرص العمل للشباب، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، أدت في معظمها إلى صدامات مع القوات الأمنية، الأمر الذي تسبب في سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.